Blackview, Android 17 işletim sistemine sahip yeni tableti Zeno 3'ü tanıttı. Böylece telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Çok şık bir tasarıma sahip cihaz, yüksek yenileme hızı ve yüskek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada cihazda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor.

Blackview Zeno 3'ün Özellikleri Neler?

Özellik Blackview Zeno 3 Ekran 10,1 inç IPS Çözünürlük 1.280 x 800 piksel Yenileme hızı 120Hz İşlemci Unisoc Tiger T7250 İşlemci çekirdekleri 2 x Cortex-A75, 6 x Cortex-A55 RAM 8 GB Sanal RAM 24 GB'a kadar Depolama 128 GB Hafıza kartı desteği 2 TB'a kadar microSD Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 7.000 mAh İşletim sistemi Android 17 tabanlı DokeOS_P 5.4 Bağlantı 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Konum sistemleri GPS, Glonass, Galileo, BeiDou Hoparlör Çift hoparlör SIM Hibrit çift SIM Boyutlar 239 x 157,4 x 7,85 mm Ağırlık 504 gram

Blackview Zeno 3'ün Ekranı Nasıl?

10,1 inç IPS panel kullanan tablet, 120Hz yenileme hızı sayesinde menülerde gezinirken ve ekranı kaydırırken daha akıcı görüntüler sunuyor. Çözünürlük ise 1.280 x 800 piksel. Bu arada Blackview Zeno 6'da 11 inç ekran boyutu, 1600 x 2300 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık mevcut.

Blackview Zeno 3'te Hangi İşlemci Var?

Zeno 3, Unisoc Tiger T7250 işlemcisini kullanıyor. 12 nm üretim sürecinden geçen sekiz çekirdekli işlemcide 1,8GHz hızında çalışan iki Cortex-A75 ve 1,6GHz hızına ulaşan altı Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Blackview Zeno 3'te Kaç GB RAM Var?

Blackview'ın yeni Android tabletinde 8 GB fiziksel RAM mevcut. Cihaz ayrıca 24 GB sanal RAM desteğine sahip. Sanal RAM, depolama alanının bir bölümünü geçici bellek olarak kullanıyor. Bu nedenle fiziksel RAM ile aynı performansı sunmuyor. 128 GB dahili depolama alanı, microSD kart kullanılarak 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

Blackview Zeno 3'ün Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Blackview Zeno 6'da 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Blackview Zeno 3 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Blackview Tab 20 ve Blackview Tab 70 dahil olmak üzere Blackview'ın birçok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Blackview Zeno 3'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Blackview Zeno 3, ders çalışmak, internette gezinmek ve temel ofis işlerini yapmak için tablet arayanların değerlendirebileceği bir model. Bunların yanı sıra 10,1 inç büyüklüğündeki ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu düşünoyurm. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.