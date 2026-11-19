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A101'de her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir akıllı televizyon olurken bazen tablet olabiliyor. Bu hafta ise iPhone ve Android telefonlar satılıyor. Bunlar arasında iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 15, iPhone 14, Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold 8, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 dahil olmak üzere pek çok telefon bulunuyor.

A101'de iPhone 16 Pro Max ve iPhone 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

A101'de iPhone 16 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 112 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü A18 Pro işlemcisinden alan telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu arada cihazda 8 GB RAM bulunuyor.

iPhone 14'ün 256 GB depolama alanına sahip sürümü 54 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor.

A101'de Galaxy S26 Ultra ve iPhone 15'in Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 88 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 60W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

iPhone 15'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 66 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

A101'de iPhone 16 Plus ve Galaxy Z Fold 8'in Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16 Plus'ın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 85 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Gücünü A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM mevcut.

Galaxy Z Fold 8'in 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 105 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 7,6 inç ekran büyüklüğüne sahip katlanabilir telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 2448 x 1848 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. Bu arada ikinci ekran 5,5 inç büyüklüğünde.

A101'de Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 14 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 15 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefonda 6.580 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. Telefonda 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera yer alıyor. 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 299 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel kamera yer alıyor. Bu arada cihazda 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

A101'de Redmi Note 14 ve Galaxy S26+'ın Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 299 TL'ye satılıyor. Telefonun arkat arafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda 120Hz yenileme hızı ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

Galaxy S26+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 68 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 4.900 mAh batarya kapasitesi de bulunuyor.

A101'de Galaxy S25 ve Galaxy A56'nın Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S25'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 47 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor. 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 999 TL'ye satılıyor. Gücünü Exynos 1580 işlemcisinden alan telefonad Super AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

A101'de Galaxy A27 ve Galaxy A18'in Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A27'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Galaxy A18'in 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

A101'de Galaxy A08 ve Galaxy A07'nin Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A08'in 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazda 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Galaxy A07'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 299 TL fiyata satılıyor. Gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan telefonda PLS LCD ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.