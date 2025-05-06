iPhone 17 Tanıtılmadan 18'i Atladık iPhone 19'dan İlk Sızıntılar Geldi!

Apple iPhone 17 serisi ile birlikte bir yeni modeli daha ürün gamına kazandıracak. Son dönemlerde sıkça konuştuğumuz iPhone 17 Air modeli ortalığı kasıp kavururken bir bomba da iPhone 19 serisinden geldi. Henüz iPhone 17 ailesini görmemişken 2 model sonrasından gelen sızıntılar pek çok kullanıcıyı konuyla ilgili olarak heyecanlandırdı. İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone 19 Air Özellikleri Sızdı

Kanlık: 5.5 mm

Malzeme: Alüminyum ve titanyum alaşımı gövde

Ekran: 6.6 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekran

Çözünürlük: 1290 x 2796 piksel çözünürlük

Yenileme hızı: 120 Hz ProMotion yenileme hızı

İşlemci: Apple A20

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 48 MP arka kamera (f/1.6 diyafram)

Ön kamera: 24 MP ön kamera (f/1.9 diyafram)

İşletim Sistemi: iOS 20

Tahmini fiyatlar: 128 GB: 899 USD 256 GB: 999 USD 512 GB: 1199 USD

Sektör iPhone 17 sesleri ile yankılanırken ilginç bir durum yaşandı. Özellikle Apple noktasında verdiği sızıntı bilgilerle tanınan güvenilir içerik üreticisi Ming-Chi Kuo iPhone 19 Air/Slim modeli konusunda önemli bilgiler verdi. Gelen ilk bilgilere göre iPhone 19 Air veya Slim isimli model aile içerisinde çıkması beklenen model ailesi iPhone 17 Air ve iPhone 18 Air modellerine göre daha büyük ekrana sahip olacak.

Konuyla ilgili olarak gelen bilgilerde telefonun ekran boyutuyla alakalı kesin bir bilgi bulunmamakta. Ancak bir tahmin yapmamız mümkün. Zira yapılan açıklamada iPhone 17 ve 18 Air modellerinin 6,55 inç ekran boyutuna sahip olacağı bildiriliyor. Bu noktada iPhone 19 Air modelinin bu ekran boyutundan daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. 7 inç bir ekranın olması da konuşulanlar arasında.

Diğer özellikler konusundaysa henüz bir açıklama yok. Ancak iPhone 17 Air modelinin açıklanan veyahut bilinen özellikleriyle bir karşılaştırma yapmamız mümkün. Aşağıda sizler için iPhone 17 Air modeline dair bilinen özellikleri listeledik. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...