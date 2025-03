iPhone 17 Air Prototipi Ortaya Çıktı!

Çok uzun zamandır Apple cephesinden inceliği ile ön plana çıkan bir akıllı telefon modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Bu kapsamda iPhone 17 serisi pazardaki ihtiyaca cevap verecek. Zira 17 ailesi ile birlikte gelecek olan 17 Air kasa inceliği ile fark yaratırken müşteri taleplerine de gereken cevabı verecek. Kasa yapısı ve tasarımı oldukça merak edilen cihaz için pek çok görsel paylaşıldı. Avustralyalı bir meraklı ise cihazın prototiplerini üretti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dünya genelinde pek çok teknolojisi meraklısı yeni iPhone 17 Air modelinin detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda çeşitli render görseller ve daha fazlasını hazırlayan meraklılar işin boyutunu bir adım daha ileri taşıyarak prototip üretmeye de başladılar. Avustralyalı bir teknolojisi meraklısı olan Sonny Dickson cihazların ilk prototiplerini Apple'dan önce bizlere sundu. Sızan bilgiler ve Apple'ın önceki cihazlarındaki tasarım noktalarını dikkate alarak üretilen prototipler yeni modeli bizlere büyük oranda sunuyor.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba