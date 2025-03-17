Çok uzun zamandır Apple cephesinden inceliği ile ön plana çıkan bir akıllı telefon modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Bu kapsamda iPhone 17 serisi pazardaki ihtiyaca cevap verecek. Zira 17 ailesi ile birlikte gelecek olan 17 Air kasa inceliği ile fark yaratırken müşteri taleplerine de gereken cevabı verecek. Kasa yapısı ve tasarımı oldukça merak edilen cihaz için pek çok görsel paylaşıldı. Avustralyalı bir meraklı ise cihazın prototiplerini üretti. İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone 17 Air Prototipi Ortaya Çıktı!

Dünya genelinde pek çok teknolojisi meraklısı yeni iPhone 17 Air modelinin detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda çeşitli render görseller ve daha fazlasını hazırlayan meraklılar işin boyutunu bir adım daha ileri taşıyarak prototip üretmeye de başladılar. Avustralyalı bir teknolojisi meraklısı olan Sonny Dickson cihazların ilk prototiplerini Apple'dan önce bizlere sundu. Sızan bilgiler ve Apple'ın önceki cihazlarındaki tasarım noktalarını dikkate alarak üretilen prototipler yeni modeli bizlere büyük oranda sunuyor.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 16, 2025

Bu tarz sahte modeller genellikle sızdırılan boyutlara dayanarak üretiliyor ve aksesuar üreticilerinin gelecek iPhone modelleri için kılıf hazırlamasına olanak tanıyor. Böylece cihaz piyasaya sürülmeden önce gerekli olan kılıf, ekran koruyucu gibi pek çok ürünün stokları hazırlanmış oluyor. Zira bir telefon satın aldıktan sonra neredeyse her kullanıcının yaptığı ilk harcama ona bir ekran koruyucu ve kılıf almak oluyor.

Sonny tarafından hazırlanan prototipler ise farklı özellikleri de bir arada sunuyor. Cihazın yan tarafına baktığımızda iPhone 16 Pro Max'lerde görmeye alıştığımız kamera eylem butonunu ve eylem düğmesini görüyoruz. Bu özellikler aslında bizleri şaşırtmıyor ancak ortaya çıkan yeni prototip ile bahsi geçen özelliklerin cihazda yer alacağı konusundaki şüphelerimiz giderilmiş oluyor.

iPhone 17 Air Teknik Özellikleri

​ Tasarım: iPhone 15 Pro'daki gibi Titanyum çerçeve ve diğer modellerde alüminyum ve cam tasarım.

iPhone 15 Pro'daki gibi Titanyum çerçeve ve diğer modellerde alüminyum ve cam tasarım. Ekran: 6,6 inç boyutunda ekran.

6,6 inç boyutunda ekran. İşlemci ve Bellek: Apple A19 çipi, 8GB RAM.

Apple A19 çipi, 8GB RAM. Kamera: 24MP ön kamera, 48MP tek arka kamera, 7P lens. Pro modellerde 6P, standart modellerde 5P lens.

24MP ön kamera, 48MP tek arka kamera, 7P lens. Pro modellerde 6P, standart modellerde 5P lens. Bağlantı: Apple veya Qualcomm modemleri, Apple'ın kendi Wi-Fi ve 5G modemlerini test ettiği söyleniyor.

Apple veya Qualcomm modemleri, Apple'ın kendi Wi-Fi ve 5G modemlerini test ettiği söyleniyor. Pil ve Şarj: 35W hızlı şarj desteği.

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