iPhone 20'nin Tasarımı Ortaya Çıktı! Ekran Altı Kamera ve Dahası

Apple'ın 2027 yılında çıkması beklenen çok özel bir iPhone modeli var. Bunu bu kadar özel yapan nokta ise 20. yıla özel bir model olması. Tahmin edebileceğiniz gibi, önceki iPhone'lara hiç mi hiç benzemeyecek. Şimdiye kadar ortaya çıkan detaylara göre tasarım tarafında ciddi bir yenilik göreceğiz.

iPhone 20'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Bilindiği üzere 2017'de iPhone X ile ana ekran düğmesi kaldırılmıştı. Ortaya çıkan son bilgilere göre iPhone 20'de de bir ana ekran düğmesi bulunmayacak. Öte yandan cihazın ön ve arkası cam olacak ve kenarlara doğru hafif kıvrılacak. Böylelikle âdeta tek parça camdan yapılmış gibi bir görünüme sahip olacak.

Teknoloji devi, yeni tasarım stili ile iPhone 20'yi mümkün olduğunca sade ve modern göstermeyi planlıyor. Tabii, bu eğimin abartı olması beklenmiyor. Bunun yerine daha az eğimli olacak, parmak ekranda rahat bir şekilde hareket edebilecek. Görüntü kenarlarda bozulmayacak. Telefonu elde tutarken rahat bir hisse sahip olunacak.

iPhone 20'de Fiziksel Düğme Olacak mı?

Aslına bakılacak olursa Apple, bu modelde eski projesini yeniden hayata geçirmeyi düşünüyor. Şu anki iPhone modellerinde ses seviyesini artırma ve azaltma da dahil olmak üzere birçok işlem için fiziksel düğme kullanıyoruz ama iPhone 20'de bu düğmelerin yer alması beklenmiyor. Bu modelin tamamen dokunmatik odaklı olması bekleniyor.

Yeni sistem, düğmeye dokunduğunuzda tıpkı gerçek fiziksel düğme gibi hissettirecek. Dokunduğunuz algılandığında titreşimle gerçek bir düğmeye basılmış gibi bir hisse sahip olacaksınız. Bunun tercih edilme sebebini de aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Şirket, telefonun tek bir camdan oluşuyormuş gibi görünen o tasarımını bozmak istemiyor.

iPhone 20'nin Çerçevesi Nasıl Olacak?

Yeni iPhone modelinin çok ince bir metal çerçeveye sahip olması bekleniyor. Hangi malzemenin tercih edeceği konusunda henüz net bir bilgi yok ama söylentiye göre titanyuma geri dönülebilir, Liquid Metal adı verilen özel alaşım kullanılabilir ya da alüminyum kullanmaya devam edilebilir. Bunlardan üçüncüsünün seçilmesi durumunda sebebi alüminyumun ısı yönetimi açısından daha çok kolaylık sağlaması olacaktır.

iPhone 20'nin Ekran Boyutu Ne Kadar Olacak?

iPhone 20'nin iki modelle birlikte gelme olasılığı yüksek. Bunlardan ilki 6,3 inç, diğeri ise 6,9 (veya 7) inç olabilir. Hâlihazırda mevcut Pro ve Pro Max'in boyutlarına benzer olacak. Kullanıcılar, gün içinde ne kadar çok telefon kullandığına bağlı olarak bu seçeneklerden hangisinin kendisine uygun olduğunu göz önüne alacak ve seçimini de ona göre yapacak.

iPhone 20'de Dinamik Ada Olacak mı?

Dinamik Ada ya da bir diğer deyişle Dynamic Island, iPhone 20'de olmayabilir. Apple, ön yüzeyi mümkün olduğunca sade tutmak istiyor. Kameraya dair hiçbir şey yer almayabilir. Bunun yerine ekran altına entegre edilmiş kamera ve Face ID sensörleri ile karşılaşabiliriz.

iPhone 20'nin Tasarımında Neden Köklü Değişiklik Yapılacak?

iPhone 20'de böylesine büyük bir tasarım değişikliği görecek olmamızın temel sebebi, bunun 20. yıl dönümüne özel bir model olması. Öte yandan Apple, bu modelle yeni bir dönem başlatmak istiyor. Hatırlarsanız benzer amaç doğrultusunda çıkarılan iPhone X'te de bu büyük tasarım değişiklikleri görülmüştü. Apple, 20. yılda da önemli yeniliklerin altına imza atmayı planlıyor.

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Editörün Yorumu

Çoğu telefonun -istisnalar elbette var- tekdüze tasarıma sahip olduğu bu dönemde iPhone 20'den beklentilerim yüksek. Apple'ın benimseyeceği yeni tasarım stilinin telefonun daha şık görünmesini sağlayacağını düşünüyorum. Elbette insanların da bu modele yönelmesinin önemli sebeplerinden biri olacaktır.