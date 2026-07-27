vivo'dan 90W Hızlı Şarja Sahip Telefon! 12 GB RAM ve 144Hz Ekranı Var

vivo, X300e isimli yeni bir Android telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo X300e'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.59 inç

6.59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 90W

vivo X300e'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo X300'de 6,31 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti.

AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

vivo X300e'nin İşlemcisi Nasıl?

vivo'nun yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS, çok kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Wuthering Waves'i 60 FPS, aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci daha önce OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R ve Realme Neo 8 dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek verimlilik sunuyor hem de daha yüksek performans sergiliyor.

vivo X300e'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Periskop telefoto kamera fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada vivo X300'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

vivo X300e'nin Bataryası Kaç mAh?

X300e'de 7.200 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada X300'de 6.040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo X300e Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo X300e'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. vivo X300e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

vivo X300e'nin Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 4.799 yuan (33.586 TL)

4.799 yuan (33.586 TL) 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 5.299 yuan (37 bin TL)

vivo X300e'nin 4 bin 799 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 33 bin 586 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 68 bin TL civarında olabilir. vivo X300e'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklaam yapılmadı.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda film izlemenin hem oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece taşıması biraz zor olan powerbank'e gerek kalmayacak.