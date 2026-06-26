Apple'dan Son Şans! iPhone Air Serisinin Kaderi Pamuk İpliğine Bağlı

Apple'ın geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone Air ince tasarımıyla beğeni kazanmıştı. Ancak akıllı telefon tasarımının aksine bataryası ve kamerası nedeniyle bazı eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Ancak şirket bu eleştirilere rağmen iPhone Air 2 üzerinde mesai harcıyor. Son raporlara göre yaklaşan telefon Air serisinin kaderini doğrudan etkileyecek.

iPhone Air 3'ün Kaderi Neden iPhone Air 2'ye Bağlı?

iPhone Air'ın satışları genel anlamda Apple'ı memnun etmedi. Hatta geçtiğimiz yılın sonlarında şirket akıllı telefonun satışlarının düşük olması nedeniyle üretim planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Bunu biraz daha açacak olursak o dönem iPhone Air'ın üretimi yaklaşık 1 milyon adet azaltılmıştı.

Apple bu olumsuz gelişmelere rağmen inceliğiyle dikkat çeken bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyor. Yani yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone Air 2 için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şirket ilk telefonda eleştirilen 48 megapiksel çözünürlüklü tek kamera ve 3.149 mAh'lik batarya konusunda da iyileştirmelere gidecek diyebiliriz.

Ancak bu durum tek başına yeterli değil. Her ne kadar iPhone Air 2 selefine göre daha güçlü özelliklerle gelecek olsa da şirket satışların yine düşük kalması durumunda serinin kaderini ciddi ciddi masaya yatırabilir. Yani iPhone Air 3'ün ve sonraki modellerin kaderi tamamen iPhone Air 2'ye bağlı.

Apple, iPhone Air 3'ün geliştirme çalışmalarına henüz başlamadı. Bu yeni modelin üretilip üretilmeyeceği tamamen iPhone Air 2'nin satış rakamlarına göre belli olacak.

iPhone Air 2 Özellikleri Neler Olacak?

Ana kamera: 48 MP

Ultra geniş açı kamera: 48 MP

Ön kamera: 18 MP

İşlemci: Apple A20 Pro

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere iPhone Air geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte piyasaya sürülmüştü. İddialara göre Apple bu yıl lansman stratejisini değiştirecek. Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e 2027'nin ilk aylarında raflardaki yerini alacak. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra ise bu yılın eylül ayında tanıtılacak.

Eğer her şey yolunda giderse iPhone Air 3'ün 2028'in başlarında tanıtılması bekleniyor.

iPhone Air 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'ın web sitesine baktığımızda iPhone Air'ın 107.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını görüyoruz. iPhone Air 2 ise selefine göre özellikle batarya, işlemci ve kamera gibi konularda daha iyi olacak. Bu da muhtemelen 110.000 TL seviyesinde bir fiyatla satışa çıkacağı anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

iPhone Air 2'nin ilk modelden daha başarılı olacağını düşünüyorum. Özellikle kamera ve batarya konusunda iyileştirmelerin yapılacak olması bence çok önemli bir gelişme. Şahsen ilk model tanıtıldığında sadece bir kameraya sahip olduğunu görünce biraz şaşırmıştım. Bence bu durum akıllı telefonun satış rakamlarını fazlasıyla kötü etkiledi. Tabii bu benim düşüncem. Ancak iPhone Air 2'nin bu yeniliklerle birlikte çok daha iyi başarılara imza atacağını söyleyebilirim.