Apple'ın Yeni Amiral Gemisi Kamerasıyla Hayal Kırıklığı Yaratabilir!

Apple’ın geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıttığı iPhone Air modelinin devamı geliyor. iPhone Air 2 olarak adlandırılması beklenen yeni akıllı telefonun son olarak tanıtım tarihi ve tasarımına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

iPhone Air 2 Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre iPhone Air 2 selefine benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak. Kısacası ufak tefek dokunuşlar dışında köklü değişiklikler beklenmiyor. Bu da birçok kullanıcının merakla beklediği ikinci kamera gibi yeniliklerin büyük ihtimalle telefonda yer almayacağı anlamına geliyor.

Hatırlanacağı üzere iPhone Air modelinde ince bir tasarım tercih edilmişti. Cihaz, 156.2 mm uzunluk, 74.7 mm genişlik ve 5.6 mm kalınlığa sahipti. Şu an için iPhone Air 2’de bu boyutlarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair net bir bilgi yok. Ancak bir değişiklik olsa bile bunun oldukça küçük dokunuşlarla sınırlı kalacağını söyleyebiliriz.

Ön cephede ise ince çerçevelere sahip bir ekran kullanılmıştı. Ürünün üst kısmındaysa Dinamik Ada yer almıştı. iPhone Air 2 ile birlikte bu tasarım detaylarının devam etmesi bekleniyor. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone Air 2’nin tanıtım tarihiyle ilgili çelişkili iddialar söz konusu. Önceki söylentilerin çoğu telefonun 2027 yılına ertelendiğini öne sürse de son raporlar bunun aksine herhangi bir erteleme olmadan bu yılın eylül ayında iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılacağını iddia ediyor.

iPhone Air 2 İşlemcisi Ne Olacak?

Ürünle ilgili henüz erken bir aşamada olduğumuz için özellikleriyle ilgili spesifik detaylar paylaşılmadı. Ancak iPhone Air’ın Apple A19 Pro işlemcisinden güç aldığını düşündüğümüzde yaklaşan iPhone Air 2’nin Apple A20 Pro yonga setiyle gelmesi muhtemel görünüyor.

Bunu biraz daha açarsak, iPhone Air'de kullanılan Apple A19 Pro yonga seti altı çekirdekli CPU'ya ve beş çekirdekli GPU'ya sahip. 3 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen işlemci, iPhone 15 Pro'daki A17 Pro'ya kıyasla yüzde 20'ye kadar daha hızlı CPU ve yüzde 30'a kadar daha hızlı GPU performansı sunuyor.

Benzer şekilde iPhone Air 2'de kullanılması beklenen A20 Pro'nun da kayda değer performans iyileştirmeleriyle gelmesi söz konusu. Bu donanımın iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinde de yer alacağını söyleyebiliriz.

iPhone Air 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple’ın web sitesine baktığımızda iPhone Air modelinin 97.999 TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını görebiliyoruz. iPhone Air 2’nin tasarımının büyük ölçüde aynı kalması bekleniyor. Ancak diğer teknik özellikleri henüz net değil. Eğer cihaz donanım tarafında önemli iyileştirmelerle gelirse 110 bin TL seviyesinde bir fiyat etiketiyle satılması sürpriz olmaz. Öte yandan teknik özellikleri bir önceki modele yakın olursa muhtemelen 100 bin TL civarında satışa çıkabilir.

Editörün Notu

Maalesef son söylentiler iPhone Air 2 modeliyle ilgili beklentilerimi düşürmeme neden oldu. Tabii bunların resmi bilgi olmadığını biliyorum ve belki de akıllı telefon yukarıdaki iddiaların tam aksine bizleri fazlasıyla şaşırtacak.

Ancak burada birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela ilk nesilde tek kamera kullanılması çok fazla hoşuma gitmemişti. Tabii şirket burada temelde iki kameranın yapabildiklerini yapabilen 48 megapiksel çözünürlüklü bir sensöre yer verse de ben bundan çok daha fazlasını beklemiştim.