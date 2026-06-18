Apple Eleştirilere Kulak Verdi: iPhone Air 2'nin Kamerası ve İşlemcisi Ortaya Çıktı

Apple geçtiğimiz yıl kullanıcılara bir sürpriz yaparak inceliğiyle dikkatleri üzerine çeken iPhone Air'ı tanıttı. Akıllı telefon güçlü teknik özelliklere sahip olsa da tek kamera sistemi gibi detaylardan dolayı bir hayli eleştirilmişti. Son gelişmeler ise iPhone Air 2 ile birlikte bu gibi eleştirilerin olmayacağını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone Air 2 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

iPhone Air'de 48 megapiksel çözünürlüklü tek bir kamera yer alıyordu. Cihazın tek bir kameraya sahip olması modelin belki de en çok eleştirilen tarafıydı. Ancak güvenilir kaynaklara göre iPhone Air 2'de ikinci bir ultra geniş açı kamerasının kullanılacağı söyleniyor. Yani bir son dakika değişikliği olmadığı sürece yeni modelde 48 megapiksel ana ve 48 megapiksel ultra geniş açı sensörleri mevcut olacak.

Kullanıcıları iPhone Air 2'de kullanılacak 48 megapiksel ultra geniş açı kamerasıyla birlikte fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabilecek.

Şu an için telefonun selfie kamerasıyla ilgili bir detay paylaşılmadı. Ancak bir önceki nesilde 18 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda yeni modelde de minimum 18 megapiksellik selfie kamerası yer alabilir.

iPhone Air 2 İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

iPhone Air 2'nin işlemcisinin iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'te de kullanılacak Apple A20 Pro olacağı iddia ediliyor. Şu an için donanımın neler sunacağına dair kesin bilgiler yok. Ancak burada iPhone Air'de de kullanılan Apple A19 Pro üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Söz konusu yonga seti Genshin Impact’i 120 FPS ve Resident Evil Village’ı ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yeni işlemci daha güçlü olacağından oyun performansında bu değerlerin de üzerine çıkabilir.

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple iPhone Air'i geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 17 ailesiyle birlikte tanıtmıştı. Ancak bu yıl görünüşe göre daha farklı bir yaklaşım sergilenecek. Eğer bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar doğruysa eylül ayında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra tanıtılacak. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise 2027'nin ilk aylarında satışa çıkacak.

iPhone Air 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Air an itibariyla Apple'ın web sitesinde 107.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. iPhone Air 2'nin kamera ve işlemci gibi detaylarda selefinden daha iyi olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 110.000 TL civarında bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

iPhone Air ilk tanıtıldığında ilgimi çeken bir modeldi. Ancak zamanla batarya kapasitesinin düşüklüğü ve bir adet kamerası nedeniyle fazlasıyla eleştirildiğini öğrendim. Son sızıntılar da Apple'ın bu eleştirilere kulak verdiğini ve iPhone Air 2'yi kullanıcı geri bildirimlerine göre geliştirdiğini gösteriyor.