iPhone 18 Pro Max'in Görüntüleri Sızdı! Sürpriz Renk Seçeneğine Sahip

iPhone 18 Pro Max'e dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun yeni görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte iPhone 18 Pro Max'in hem tasarımı hem de renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Üç farklı renk seçeneğine sahip cihaz, serinin bir önceki modeline çok benzeyecek.

iPhone 18 Pro Max'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Yeni iPhone modeli, vişne rengi, açık mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Vişne rengi, güneş ışığı altında daha parlak kırmızı, gölgede ise pembe tonlarıyla dikkatleri üzerinde toplayacak. iPhone 18 Pro Max'teki mavi renk seçeneği, iPhone 13 Pro'daki maviden daha canlı olacak.

Siyah renk seçeneği, gri tonlarına da sahip olacak ve orta kısmı biraz daha açık tonlarda olacak. Muhtemelen iPhone 18 Pro'da da aynı renk seçenekleri yer alacaktır. iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro da üç farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulmuştu. Bunlar arasında gümüş, kozmik turuncu ve abis bulunuyor. Bu arada abis renk seçeneğini koyu mavi tonlarına sahip olduğunu belirtelim.

iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro'da çöl titanyumu, natürel titanyum, beyaz titanyum ve siyah titanyum olmak üzere dört farklı renk seçeneğinin yer aldığını belirtelim. Bu seride özellikle çöl titanyumu çok sevilmişti. iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro'da ise kozmik turuncu renk seçeneği dikkatleri üzerinde toplamıştı.

iPhone 18 Pro Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

iPhone 18 Pro Max'in tasarımı iPhone 17 Pro Max'e çok benzeyecek. Yeni iPhone modelinin arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera bulunacak. Kamera dizilimi de önceki model ile aynı olacak. Modülün sağ üst köşesinde ise bir adet LED flaş yer alacak.

Arka yüzeyde Apple logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Apple, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro modellerinde kare şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaşın yer aldığını belirtelim. Bu arada iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro'da da kare şeklinde kamera modülü bulunuyor.

iPhone 18 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3000 nit civarı

3000 nit civarı İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

iPhone 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Super Retina XDR OLED ekran, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iPhone 17 Pro Max, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

iPhone 18 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 17 serisi, iPhone 16 serisi, iPhone 15 serisi, iPhone Air ve iPhone 17e dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18 Pro Max de Türkiye'de satışa sunulacaktır. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iPhone 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 132 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone 18 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 135 bin TL civarı bir fiyat ile satılabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

iPhone 17 Pro Max'in dikdörtgen şeklinde kamera modülü tasarımını çok beğenmiştim. Apple, yeni telefonda da aynı tasarımı tercih edecek. Bu arada tercih edilen renk tonları, iPhone 18 Pro Max'in daha şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Güçlü işlemciye sahip telefonda oyun oynamanın yanı sıra video düzenlemek gibi ağır işler de sorunsuz yapılabilecek.