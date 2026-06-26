iPhone 17 vs Galaxy S26! 2026'da Hangisi Alınır?

Samsung Galaxy S26 mı yoksa iPhone 17 mi satın alınmalı? Üst düzey özelliklere sahip yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi bu sorunun cevabını merak ediyor. İki telefonda amiral gemisi sınıfında olduğundan dolayı hangi telefonun daha iyi olduğuna karar vermek oldukça zor.

Bu yazıda iPhone 17 ve Galaxy S26 karşılaştırması yaparak iki telefonu detaylı şekilde ele alacağız. Rehberimizde iki telefonu ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera ve batarya kategorileri üzerinden detaylı şekilde karşılaştıracağız. İşte söz konusu telefonlara dair merak edilen detaylar!

iPhone 17 ve Galaxy S26'nın Özellikleri Neler?

Özellik Galaxy S26 iPhone 17 Ekran Boyutu 6,3 inç 6,3 inç Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED 2X Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel 1206 x 2622 piksel Ekran Parlaklığı 2600 nit 3000 nit İşlemci Exynos 2600 A19 RAM 12 GB 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP ana kamera + 10 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açılı 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı Ön Kamera 12 megapikel 18 megapiksel Batarya 4.300 mAh 3692 mAh Hızlı Şarj 25W 40W

iPhone 17 ve Galaxy S26'nın İşlemcisi Nasıl?

iPhone 17'de Apple A19 işlemcisi, Galaxy S26'da ise Exynos 2600 işlemcisi bulunuyor. Apple A19 işlemcisi 3 nm, Exynos 2600 ise 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcide bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede üreticiler, aynı yüzey alanına çok daha fazla transistör sığdırabiliyor.

Nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir. Örneğin 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Apple A19 işlemcisinde 4.26 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.60 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda altı çekirdek mevcut.

Exynos 2600 işlemcisinde 3.80 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.25 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.75 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda 10 çekirdek yer alıyor. iki telefonun arasındaki performans farkını hissetmek neredeyse imkânsız ancak performans testleri veya ağır render işlemleri göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S26, toplam çekirdek sayısıyla öne çıkıyor. iPhone 17 ise tek çekirdek performansıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

iPhone 17 ve Galaxy S26'nın Oyun Performansı Nasıl?

iPhone 17, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 60 FPS, yarış oyunu CarX Street'i ortalama 59 FPS, aksiyon RPG türündeki Zenless Zone Zero'yu ortalama 55 FPS, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Samsung Galaxy S26'da Genshin Impact ortalama 55 FPS, CarX Street ortalama 59 FPS, Zenless Zone Zero ortalama 46 FPS, PUBG Mobile ise ortalama 117 FPS'te oynanıyor. Bu arada telefonların bir kısmı bazı oyunlarda 120 FPS desteğine sahip olabiliyor. Bu desteğe sahip olmayan telefonlar, çok güçlü bir işlemciye sahip olsa bile en fazla 60 FPS'ye ulaşabiliyor.

Oyun Adı Galaxy S26 (Ortalama FPS) iPhone 17 (Ortalama FPS) Genshin Impact 55 FPS 60 FPS CarX Street 59 FPS 59 FPS Zenless Zone Zero 46 FPS 55 FPS PUBG Mobile 117 FPS 60 FPS

iPhone 17 ve Galaxy S26'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunuyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy S26 ise Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor.

iPhone 17, Galaxy S26'ya kıyasla daha yüksek parlaklığa sahip fakat 2600 nit parlaklık da ekranın güneş ışığı altında rahatça görülebilmesi için fazlasıyla yeterli. Bu nedenden dolayı iki telefon da dışarıda sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Bu arada iPhone 17, Galaxy S26'dan daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. Bu da iPhone 17'nin görüntüleri daha keskin ve detaylı göstereceği anlamına geliyor.

iPhone 17 ve Galaxy S26'nın Kamera Özellikleri Neler?

iPhone 17'nin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Galaxy S26'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

iPhone 17'nin f/1.6 diyafram açıklığı, Galaxy S26'nın f/1.8 diyafram açıklığına kıyasla kameraya daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Bu durum, iPhone 17'nin özellikle düşük ışıkta daha aydınlık fotoğraflar çekebilmesine yardım ediyor. Bu arada f/1.8'in de düşük ışıkta başarılı bir performans sergiledğini belirtelim.

iPhone 17 ve Galaxy S26'nın Bataryası Kaç mAh?

Samsung'un amiral gemisi modeli Galaxy S26'da 4.300 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. iPhone 17'de ise 3.692 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu arada Galaxy S26 25W hızlı şarj teknolojisini, iPhone 17 ise 40W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim.

İki saat YouTube videosu izlemek, bir buçuk saat Instagram'da gezinmek, iki saat Subway Surfers oynamak, iki saat PUBG Mobile oynamak, 30 dakika web tarayıcısında gezinmek, bir buçuk saat Temple Run oynamak, dört saat TikTok'ta video izlemek, aktivitelerinin yer aldığı bir senaryoda Galaxy S26 12 saat 49 dakika, iPhone 17 ise 10 saat 14 dakika pil ömrü sunuyor.

iPhone 17 ve Galaxy S26'nın RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

iPhone 17'nin RAM tarafında 8 GB, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Samsung Galaxy S26'nın RAM tarafında 12 GB RAM, depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. İki telefon da hem RAM hem de depolama bakımından ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

iPhone 17 ve Galaxy S26'nın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 64 bin 120 TL'ye satılıyor. iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 77 bin 99 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 89 bin 199 TL'ye satılıyor.

Samsung Galaxy S26 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 52 bin 999 TL

52 bin 999 TL Samsung Galaxy S26 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 64 bin 120 TL

64 bin 120 TL iPhone 17 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 77 bin 99 TL

77 bin 99 TL iPhone 17 8 GB RAM ve 512 GB depolama: 89 bin 199 TL

iPhone 17 mi Galaxy S26 mı Satın Alınmalı?

Öncelikle iki telefon da benzer performansa sahip. Günlük kullanımda iki telefonun performans farkını anlamak oldukça zor. Eğer ikinci el değeri, Apple ekosistemi ve uzun vadeli kullanım sizin için daha önemliyse iPhone 17 tercih edilebilir. Galaxy S26 ise pil ömrü ve telefoto kamerasıyla bir adım daha önde.

Editörün Yorumu

Oyun performansını ve özellikleri göz önünde bulundurduğumda iki telefon arasında büyük bir farkın olmadığını söyleyebilirim. İki telefon arasında kalsam ve bütçem sınırlıysa Galaxy S26'yı tercih ederdim. Bu telefon yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanılacaktır. Eğer bütçe sorun değilse iPhone 17'yi satın alırdım.