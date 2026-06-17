iPhone 18 İçin Geri Sayım Başladı: Fiyatı ve RAM Kapasitesi Ortaya Çıktı!

Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 18 ile ilgili kullanıcıları sevindirebilecek bir gelişme yaşandı. Son raporlar markanın yeni modelde RAM seviyesinde artışa gideceğini ve fakat buna rağmen fiyatları ise sabit tutacağını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir kaynaklar Apple'ın iPhone 18'de 12 GB RAM kullanacağını iddia etti. Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya sürülen selefi iPhone 17'de ise 8 GB'lik RAM tercih edilmişti. Bununla birlikte şirketin bu artışa rağmen yeni telefonun başlangıç fiyat etiketini selefiyle aynı tutacağı söyleniyor. Bu kapsamda cihazın 799 dolardan (37.000 TL) başlayan fiyatlarla satılacağı iddia ediliyor.

WWDC 2026 konferansında da açıklandığı üzere bazı gelişmiş Siri özellikleri en az 12 GB RAM kapasitesi gerektiriyor. Bu nedenle iPhone 18'in performans sorunları yaşamaması için bellek artışı şarttı.

Bu fiyatların şu an için ABD pazarı için geçerli olduğunu belirtelim. Yani iPhone 18'in diğer ülkelerde ne kadardan satılacağını şimdilik bilmiyoruz. Ancak markanın dünyanın geri kalanında da modelin başlangıç fiyatlarını sabit tutması çok yüksek ihtimal. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

iPhone 18 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Türkiye'de teknolojik ürünlerin fiyatları hızla değiştiğinden bu konuyla ilgili kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak şu anda iPhone 17 Apple'ın resmi web sitesinde 84.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Eğer iPhone 18'in başlangıç fiyatı ülkemizde de sabit kalırsa muhtemelen 84.999 TL civarında bir fiyatla raflardaki yerini alacaktır diyebiliriz.

iPhone 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple amiral gemisi telefonlarını bugüne dek eylül ayında tanıttı. Ancak son sızıntılar bu yıl işlerin değişeceğini gösteriyor. Eğer söylentiler doğruysa eylülde yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra tanıtılacak. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise 2027'nin ilk aylarında piyasaya sürülecek.

iPhone 18 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: A20 Bionic (2 nm)

A20 Bionic (2 nm) RAM: 12 GB

12 GB Başlangıç Depolama: 256 GB

256 GB Arka Ana Kamera: 48 MP Fusion

48 MP Fusion Arka Geniş Açı Kamera: 48 MP Ultra Geniş

48 MP Ultra Geniş Ön Kamera: 24 MP

24 MP Batarya Kapasitesi: 3.692 mAh veya daha üzeri

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse iPhone 18'in başlangıç fiyatının sabit kalacağı bilgisi beni fazlasıyla sevindirdi. Zira günümüzde birçok üretici artan bileşen maliyetleri nedeniyle ürünlerinin fiyatlarına zam yapıyor. Apple'ın bunun üzerine bir de RAM kapasitesini artırıp fiyatları da selefiyle aynı tutacak olması, gerçekten kullanıcıların takdirini kazanacak bir hareket diyebilirim.