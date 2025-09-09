Aşırı İnce iPhone Air Tanıtıldı! Etkileyici Görünüyor

Teknoloji dünyasının merakla beklediği o an geldi. Apple, yeni iPhone'lardan akıllı saatlere kadar pek çok ürün tanıttı. Tanıtımla birlikte AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ve iPhone 17 serisinin tüm özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu.

iPhone 17 serisinde iPhone Air, inceliğiyle öne çıkıyor. Yalnızca 5,6 mm kalınlığında olan iPhone Air, bu kadar ince bir gövdeye gelişmiş teknolojiyi sığdırmayı başardı. Önceki modellere kıyasla daha hafif olmasına rağmen daha güçlü bir işlemciye ve gelişmiş bir kamera sistemine sahip. Tüm bunlar, üst düzey bir telefon deneyimi yaşatıyor.

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2868 piksel çözünürlük

1320 x 2868 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone Air, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 120Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.

Bu, özellikle hızlı tempolu oyunları oynarken, aksiyon sahnelerini izlerken veya ekranı kaydırırken fark edilir bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla iPhone Air'de 120Hz ekranın tercih edilmesi büyük bir avantaj. Telefon ayrıca Ceramic Shield 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Bir önceki nesle kıyasla daha yüksek grafik performansı sunan Apple A19 Pro, işlem gücünü daha verimli kullanarak daha uzun bir pil ömrü elde edilmesine yardım ediyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut.

En iyi akıllı telefonlar arasında yerini alan iPhone Air'in arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip Fusion kamera mevcut. Bu kamera, 2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

iPhone Air Fiyatı

256 GB depolama: 97.999 TL

97.999 TL 512 GB depolama: 109.999 TL

109.999 TL 1 TB depolama: 121.999 TL

Çok şık bir tasarıma sahip olan iPhone Air için ön sipariş süreci 12 Eylül saat 15.00'te başlayacak. Yeni telefon 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Güncelleniyor...