Katlanabilir iPhone Geliyor! Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Apple'In ilk katlanabilir iPhone modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda katlanabilir iPhone'un tanıtım tarihi ortaya çıktı. İddiaya göre geniş ekrana sahip telefon, yakında tanıtılacak. 12 GB RAM'e sahip cihaz, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone Ultra isimli katlanabilir iPhone'un önümüzdeki yılın başına erteleneceği söyleniyordu. Yeni bir iddiaya göre katlanabilir iPhone, 2026 yılının eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılacak. Yani iPhone Ultra'nın üretim kapasitesi sınırlı olsa da tanıtım tarihi ertelenmeyecek.

Söz konusu telefonun eylül ayında tanıtılması, hemen satışa sunulacağı anlamına gelmiyor. Sınırlı stok nedeniyle iPhone Ultra'nın piyasaya sürülmesinin ekim ayını bulabileceği öne sürüldü. Bu duruma benzer bir tedarik sıkıntısı geçmişte de yaşanmıştı. Örneğin iPhone X, eylül ayında tanıtılmıştı ancak kasım ayında satışa sunulmuştu. Konuya dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığını da belirtelim.

Katlanabilir iPhone Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iPhone 17e, iPhone 17 serisi ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere Apple'ın çok sayıda telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda katlanabilir telefon da Türkiye'de satışa sunulacaktır. iPhone Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Katlanabilir iPhone'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Katlanabilir iPhone'un 2000 dolar ile 2500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu güncel kur ile birlikte 92 bin 634 TL ile 115 bin 792 TL arasında bir tutara denk geliyor. Uzun süredir merakla beklenen iPhone Ultra, Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 187 bin TL ile 234 bin TL arasında olabilir.

Apple'ın Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı katlanabilir telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran: 7,8 inç

7,8 inç İkinci Ekran: 5,5 inç

5,5 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB İşletim Sistemi: iOS 27

Katlanabilir iPhone'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Apple'ın katlanabilir telefonu gücünü A20 Pro işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu sebepten dolayı oyun performansı henüz belli değil. Phone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te A19 Pro tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Resident Evil Village'i ortalama 58 FPS, Genshin Impact ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor.

A19 Pro'nun oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda iPhone Ultra'da mobil oyunlarda çok daha yüksek FPS değerlerine ulaşılacaktır. Telefonda ayrıca oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de rahatça yapılabilecektir. Bu arada A20 Pro'nun 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Katlanabilir iPhone'un Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ana ekranı 7,8 inç, ikinci ekranı ise 5,5 inç büyüklüğünde olacak. iPhone Ultra, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Super Retina XDR OLED, çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu arada iPhone 17 Pro Max'te 6,9 inç ekran boyuut, 1320 x 2868 piksel çözünürlük, Super Retina XDR OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık mevcut.

Editörün Yorumu

Katlanabilir iPhone'un geniş ekranı sayesinde tablet benzeri bir deneyim elde edileceğini söyleyebilirim. Bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın daha keyifli olacağını düşünüyorum. Telefonun ayrıca güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Hatta video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz yapılabilecek.