Apple'ın Yeni Amiral Gemisi iPhone 18 Pro Yolda! Fiyatı Ortaya Çıktı

Apple'ın önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı iPhone 18 Pro'nun fiyat etiketi ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklara göre marka akıllı telefonun başlangıç fiyat etiketini sabit tutacak. Fakat diğer versiyonlarda bazı artışlar yaşanabilir.

iPhone 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 17 Pro'nun 256 GB'lik giriş versiyonunu 1.099 dolardan satışa sunmuştu. Cihazın bu sürümünün Türkiye'deki fiyatı ise 107.999 TL seviyelerinde.

Kaynaklara göre şirket artan bileşen fiyatlara rağmen telefonun başlangıç fiyat etiketini selefiyle aynı tutacak. Yani sızıntılar gerçeği yansıtıyorsa 256 GB'lik iPhone 18 Pro 1.099 dolar yani 107.999 TL bandında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Henüz kesinleşmese de iPhone 18 Pro’nun diğer dahili depolama seçeneklerinde bazı fiyat artışlarının olacağı söyleniyor. Bunu biraz daha açarsak 256 GB modelinin fiyatı sabit kalacak. 512 GB ve 1 TB versiyonlarıysa zamlı bir şekilde gelecek.

iPhone 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple amiral gemisi iPhone'larını genellikle eylül ayında tanıtmayı tercih ediyordu. Fakat bu sene durumlar biraz daha farklı olacak. Henüz şirketten resmi bir açıklama gelmese de eylül ayında sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra tanıtılacak. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise 2027'nin başlarında vitrine çıkacak.

iPhone 18 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada Yonga Seti: Apple A20 Pro (2 nm)

Apple A20 Pro (2 nm) Arka Kameralar: 48 MP ana - 200 MP iddiaları da bulunuyor 48 MP Ultra Geniş Açı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 24 MP

24 MP RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 4,100 - 4,250 mAh arası

4,100 - 4,250 mAh arası Şarj Hızı: 45W

iPhone 18 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iPhone 18 Pro'da 6,3 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir ekran mevcut olacak. Ürünün yüksek yenileme hızlarına sahip olması menülerde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda bile önemli bir avantaj sağlayacak diyebiliriz.

iPhone 18 Pro'nun OLED ekranı sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz. Aynı zamanda diğer renkler de LCD panellere göre daha canlı görünecek.

iPhone 18 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

iPhone 18 Pro'da Apple A20 Pro işlemcisi karşımıza çıkacak. Bu yonga seti 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilecek. Bu da donanımın iPhone 17 Pro'daki 3 nm tabanlı Apple A19 Pro'ya göre daha yüksek hızlarda çalışacağı ve aynı zamanda daha az ısınacağı şeklinde yorumlanabilir.

İşlemci henüz tanıtılmadığından oyunlardaki performansına ilişkin kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat selefi iPhone 17 Pro Max'in Genshin Impact’in 120 FPS ve Resident Evil Village’ın ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini belirtelim. Yeni yonga seti daha güçlü özelliklere sahip olacağından çok yüksek ihtimalle oyun performansında daha iyi bir deneyim sunacak.

iPhone 18 Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Hatırlanacağı üzere iPhone 17 Pro’da üç adet 48 megapiksellik üçlü kamera kurulumu kullanılmıştı. Son sızıntılara göre iPhone 18 Pro’da ise 200 megapiksel + 48 megapiksel + 48 megapiksel veya 48 megapiksel + 48 megapiksel + 48 megapiksel kamera kurulumunun yer alacağı söyleniyor.

iPhone 18 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Modelde 4,100 - 4,250 mAh aralığında bir bataryanın yer alması bekleniyor. Bununla birlikte cihazın 45W hızlarında şarj olması muhtemel. Karşılaştırma yaparsak, selefinde 40W hızını destekleyen 4.252 mAh’lik bir batarya bulunuyordu.

Editörün Yorumu

iPhone 18 Pro'nun sızdırılan fiyat etiketi beni çok fazla şaşırtmadı diyebilirim. Zira Apple ürünlerinde devasa değişiklikler yapmayı seven bir firma değil. Yine de 256 GB dışındaki versiyonlarda artışların olabileceği söyleniyor. Fakat yine de ben bu artışların devasa boyutlarda olacağını düşünmüyorum.