Apple 2023'e Kadar Anlaştı: iPhone'daki Bu Özellik Qualcomm'a Emanet

Geçtiğimiz gün sızdırılan bir belgeye göre, iPhone'daki bu teknik özellik Qualcomm'a emanet edilecek. Apple ve Qualcomm arasındaki 2023 yılına kadar yapılan anlaşma, en az üç iPhone modelinde daha bu özelliği göreceğimize işaret ediyor.

Geçen yıl Apple ve Qualcomm, yeni 5G iPhone modellerinde Qualcomm modemlerini kullanmanın yolunu açan bir anlaşma sağlamıştı. Ortaya çıkan bir belgeye göre, iPhone 12 serisinde, bu yılın Android telefonlarında kullanılan -genellikle Snapdragon 865 yonga setiyle- X55 modemin yer aldığı gözlemlendi.

iPhone'daki bu teknik özellik Qualcomm'a emanet

Ancak iPhone 12'deki kullanılan Snapdragon X55 modemi, ortaklığın sadece başlangıcı. Anlaşma detaylarında, Apple'ın 2020 lansmanı için X55'i kullanmayı kabul ettiği ve üç yıl boyunca daha Qualcomm modemlerini satın alacağı resmi olarak görülmüş oldu.

Qualcomm X60 modemi, büyük bir ihtimalle iPhone 12'nin ardından iPhone 13'le birlikte 2021 lansmanı için kullanılacak. Daha önce Qualcomm'un 2021'de kullanılacağını belirttiği 5nm mimarisine sahip bu yonga, ilk defa iPhone 13'de kullanılabilir. Ayrıca bilmeyenler için, X55'de 7nm'lik bir mimari ile üretiliyor.

Genel olarak Qualcomm'un en yeni modeminden bahsetmek gerekirse; Snapdragon X60 modemi, 7nm tabanlı X55'ten daha küçük ve daha verimli hale getiren 5nm'lik bir teknoloijye sahip. Ayrıca eskiye kıyasla güvenilir ve daha yüksek hızlı bağlantı kurabilmesi adına aynı anda sub-6GHz ve mmWave bağlantısına destek sağlıyor.

2023 yılına kadar Apple çipinin içerisine gömülü olarak bulunması muhtemel olan Qualcomm modemlerinin, bir süre daha iPhone'da yer alacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Hatta anlaşmanın detaylarına göre teorik olarak 2022 ve 2023 iPhone modellerinde, henüz duyurulmamış olan X65 ve X70 modemleri kullanılacak gibi gözüküyor.

2019 yılında Apple, Intel'in akıllı telefon modem birimini satın almış ve 2022 iPhone cihazları için kendi 5G çözümlerini oluşturacağına dair spekülasyonlara yol açmıştı. Ancak Qualcomm ile yapılan üç yıllık anlaşmaya göre durum böyle değil. Ayrıca geçtiğimiz günkü bir paylaşımda, Snapdragon X60 modemi 2021 model iPhone 13'ün ilk teknik özelliği olarak ortaya çıkmıştı.