Altı Yılın Ardından iPhone, Çin Pazarında Yine Zirvede!

Küresel çapta büyük ilgi gören iPhone 13 serisi, hem teknolojik donanımları hem de şık tasarımı sayesinde milyonlarca kullanıcı tarafından satın alındı. Hatta iPhone 13 serisi, Çin akıllı telefon pazarında, 2021’in son çeyreğini zirvede tamamladı. Son altı yıldır Çin pazarında zirveye ulaşamayan Apple, 2015 yılından bu yana bu gelişmenin yaşanmasını bekliyordu.

“Apple’ın Pazar Payı %23’e Çıktı!”

Counterpoint Research’ün verilerine göre, Apple’ın pazar payında yüzde 79 oranında artış oldu. Bu durum ise iPhone’un, Çin pazarında yüzde 23’e çıkmasını sağladı. Bu noktada, iPhone 13 satışlarının, verilerde büyük değişikler yarattığı düşünülüyor. Çünkü iPhone satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 oranında artmış durumda. Bu durum ise, son altı yıldır Apple’ın ulaşamadığı Çin pazarı zirvesinin yolunu açmış oluyor. 2015’ten bu zamana kadar Çin pazarında ilk sırada yer alamayan Apple, bu yıl bu konuma erişerek listeyi değiştiriyor.

Apple, yüzde 23’luk pazar payıyla ilk sırada bulunurken; Vivo yüzde 19’luk pazar payıyla Apple’ı takip ediyor. Ancak, Vivo’nun satışları bir önceki çeyreğe göre, yüzde 21 oranında düştüğünü belirtelim. Oppo ve OnePlus ise toplamda yüzde 17’lik pazar payıyla üçüncü sırada konumlanmakta.

Listenin dördündü sırasında ise yüzde 15’lik payı ile Honor, ardında ise yüzde 13 pazar payı le Xiaomi bulunuyor. Huawei ise yüzde 7 ve Realme de yüzde 3 ile listeyi tamamlıyor. Yıllık bazda satışlarını yüzde 83 oranında artıran Realme, en fazla büyümeyi kaydeden şirket olarak karşımıza çıkıyor.

Çin Akıllı Telefon Pazarı %9 Küçüldü!

Her ne kadar Apple, iPhone 13 sayesinde zirveye çıkmış olsa da, Çin akıllı telefon pazarı yüzde 9 oranında küçülme yaşadı. Akıllı telefon satışları Çin’de, yıllık bazda ise yüzde 2 oranında geriledi. Counterpoint’ten analist Ivan Lam, bu gerilemenin sebepleri arasında, küresel çip krizinin ve insanların mevcut telefonlarını daha uzun kullanmaya başlamasının olduğu belirtti.