Şimdi Galaxy Z Fold Düşünsün: iPhone Fold Geliyor

Güvenilir bir sızıntıya göre, Apple'ın merak edilen katlanabilir cihazı büyük bir model olarak görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

"iPhone Fold", şu anki gayriresmi adı olsa da katlanabilir özelliğinden ötürü Samsung'un rakibi olacak ama Galaxy Z Fold serisine kıyasla daha kompakt bir kullanıcı deneyimi sunacak. İşte şimdiye kadar öğrenilen tüm detaylar:

Ana Ekranda Pixel Fold Esintileri

Ekran ölçülerine baktığımızda, cihazın dış ekranı yaklaşık 5,49 inç, iç ekranı ise 7,74 inç boyutlarında olacağını görüyoruz. Bilindiği üzere Samsung'un Galaxy Z Fold 6'sının 6,3 inç'lik dış ekranı ve 7,6 inç'lik iç ekranı bulunuyor. Bu boyutlara kıyasla iPhone Fold oldukça küçük kalıyor.

Aslında bu boyutlar, orijinal; 5,8 inç / 7,6 inç boyutlarındaki Pixel Fold ve 5,54 inç / 7,1 inçlik OPPO Find N2 ile oldukça benzer.

Kompakt bir tasarım olarak bu model katlandığı zaman el yormayacak ve hafif bir hissiyat bırakacak. Kitap tarzında katlanabilir bir model isteyenler için biçilmiş kaftan.

Katlanabilir iPad ve Mac Modelleri

Apple'ın katlanabilir ilk modelini görmek için biraz sabırlı olmamız gerekecek ama son gelen sızıntılara göre bir tık heyecanlanmakta sakınca yok. Zira Apple, önce bir flip modeli veya belki de iPad/Mac hibrit bir cihazını piyasaya sürecek.

Henüz ne "iPhone Fold" ne de katlanabilir iPad ve Mac hakkında elle tutulur bir bilgi olmasa da şirketin gelecek sene bu kulvarda adımlar atması ve Samsung'un bu pazardaki başarısını tehdit etmesi bekleniyor.