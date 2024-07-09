iPhone'da Google Maps Kullananlara Müjde: Beklenen Özellik Nihayet Geliyor!

Google, Android'de uzun süredir bulunan hız göstergesi ve hız sınırları özelliklerini şimdi de iOS'taki Google Maps uygulamasına eklemeyi planlıyor.

TechCrunch'ın haberine göre Google şu anda bu özelliği ilk olarak Hindistan'da test ediyor ve ileride tüm iPhone kullanıcılarına sunmayı hedefliyor. Ne yazık ki kesin bir zaman çizelgesi verilmiş değil.

Hız Göstergesi ve Hız Sınırları Artık iPhone'lara da Geliyor

Google'ın mevcut destek sayfasında bu özelliklerin sadece Android için olduğu daha öncelerde belirtilmişti ve Google hız göstergesinin "yalnızca bilgilendirme amaçlı" kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kullanıcıların gerçek sürüş hızlarını teyit etmek için araçlarının hız göstergesini kullanmaları tavsiye ediliyor olsa da Google'da kullanılabilen bu özelliğin iPhone'larda kullanılamıyor olması pek çok kullanıcının iPhone'larda iPhone'un kendi uygulamasını kullanmayı tercih etmesine yol açıyordu.

Google Maps'teki hız göstergesinin, sürücünün hız sınırını aşması hâlinde renk değiştirerek uyarı vereceği bildiriliyor. Hız limitleri özelliğinin ise her bölgede mevcut olmayabileceği belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzda hangi harita uygulamasını kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.