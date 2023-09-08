iPhone'larınızı Güncelleyin: Pegasus Casus Yazılımı İş Başında!

Apple, iPhone kullanıcılarını uyardı. NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı yüzünden birçok Apple cihazı risk altında. Güvenlik açığının kullanıcılara zarar vermemesi adına yeni bir güncelleme yayınlandı.

Apple, iOS, iPadOS, macOS ve watchOS işletim sistemlerini kullanan cihazların güvenlik açığını kapatmayı hedefledi. Özellikle iOS 16.6.1 ve iPadOS 16.6.1 sürümlerini kullanan cihaz sahipleri, bir an önce güncellemeyi yapmalı.

Pegasus Casus Yazılımı

Washington merkezli dijital gözlemci grubu Citizen Lab, Apple'ın güvenlik hatasını yakaladı. Buna göre Pegasus casus yazılımı, sivil toplumu hedef alan saldırılarda bulunuyor.

İsrailli siber silah şirketinin geliştirdiği bu yazılım, kullanıcıların neredeyse tüm verilerine ulaşabilen kötü amaçlı bir yazılım.

Pegasus casus yazılımı, iPhone kullanıcılarının konuşmalarını dinleyebilir, mesajlarını görüntüleyebilir ve internet geçmişine erişebilir. Citizen Lab'in Apple'a bu durumu bildirmesinin ardından şirket derhal harekete geçti.

Telefonlar için hemen bir güncelleme yayınlandı. Konu hakkında başka bir açıklama yapılmasa da risk altındaki iPhone kullanıcıları bu güncellemeden faydalanarak tehlikeden uzak durabilir.

Apple'ın kötü amaçlı yazılımdan korunmak için yayınladığı iOS 16 güvenlik güncellemesi dışında yakında başka önlemleri de olabilir. Çünkü şirketin 2023 yılının başından beri hakkında çıkan güvenlik açığı haberleri, itibarının zedelenmesine neden oluyor.

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