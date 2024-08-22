Bu Karakterleri Sakın Yazmayın: iPhone'ları Çökerten Garip Bir Hata Tespit Edildi!

İşletim sistemlerinde belirli aralıklarla garip hatalarla karşılaşıyoruz. Bu gibi durumlar genellikle küçük bir kitleyi etkilese de kullanıcı deneyimine zarar verdiği için aradan çok zaman geçmeden düzeltiliyor. Son ortaya çıkan raporlar, belirli karakterlerin Spotlight arama veya Uygulama Arşivi'ne yazıldığında iPhone'ların çöktüğünü gösteriyor.

iPhone'lara Bu Karakter Kombinasyonunu Yazmayın

Spotlight arama veya Uygulama Arşivi'ne bu karakterleri (""::) yazmanın iPhone'ların çökmesine neden olduğu tespit edildi. Bu kapsamda iPhone'ların ana ekranından sorumlu Springboard uygulamasının çöktüğü ve sistemin birkaç saniye boyunca tepkisiz kaldığı ifade edildi.

Bu hatanın neden olduğu sorunlar iOS sürümlerine göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, ilgili kombinasyon yazıldığında iOS 17'nin en son sürümünde Springboard çöküyor ve birkaç saniyeliğine tepkisiz kalarak kendini yeniden başlatıyor. iOS 18 ve 18.1'de ise Spotlight arama kısmı birkaç saniyeliğine donuyor, ancak Springboard'da herhangi bir sorun olmuyor.

Bu sorun, yalnızca iPhone’unuzun ana ekranındaki Spotlight arama ve Uygulama Arşivi'nde arama çubuğuna yazarken ortaya çıkıyor. Apple, bu hatayla ilgili henüz bir yorum yapmadı, ancak genellikle bu tür sorunları bir iOS güncellemesi ile hızlıca çözdüğünü belirtelim.

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