iPhone Kaza Algılama Özelliği, Ölümcül Bir Kazayı Tespit Etti

Bir yolcunun iPhone'u, Nebraska'da bir süredir bölgedeki "en kötü kaza" olarak adlandırılan ölümcül bir araba kazasına müdahale edenleri otomatik olarak uyardı. iPhone 14'ün yeni kaza algılama özelliği, siyah Honda Accord'un yerel saatle 02:15 civarında çarpışmadan sonra tetiklendi.

Çoğu Apple Watch'ın kalp sorunlarını tespit edip hayat kurtarmasının aksine, bu hikâye mutlu sonla bitmiyor. Arabada bulunan altı kişiden beşi anında öldü ve altıncı kişi daha sonra hastanede öldü. Hastaneye götürülmesi ve hayatta kalma şansının olması, iPhone sayesinde oldu.

Kaza Algılama Özelliği Kazayı Tespit Etti

Associated Press'e göre bölge polisi olaya karışan başka araç ve tanık olmadığını söylüyor. Polis, altı kurbanın 21 ila 24 yaşları arasında olduğunu söyledi. Kazaya kimse tanık olmazken, evin sahibi Brad Bartak'ın da aralarında bulunduğu çevredekiler olayı duyarak yardım etmeye çalıştı.

Etrafta yardım edecek hiçbir görgü tanığı olmayan bu tür bir kaza, Apple'ın kaza algılama özelliğinin lansmanında açıkladığı şeyle neredeyse birebir. Apple'dan Deirdre Caldbeck, "En kötü kazaların neredeyse yarısı kırsal alanlarda meydana geliyor ve çoğunluğu sadece tek bir aracı içeriyor." demişti. iPhone ve Apple Watch'taki kaza algılama özelliği bu gibi durumlarda yardımcı olması için tasarlandı.