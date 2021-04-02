iPhone Kullanıcıları App Store'da Her Yıl 1.100 TL Harcıyor!

App Store ve Play Store bünyesinde keşfedilmeyi bekleyen ve gündelik hayatımızı kolaylaştıran yüz binlerce uygulama var. Peki siz bu uygulamalara ya da içerisinde yer alan uygulama içi satın alımlara her yıl ne kadar harcıyorsunuz? Sizi bilmiyorum ancak açıklanan verilere göre ortalama bir iPhone kullanıcısı App Store'da her yıl 1.100 TL harcıyor.

iPhone Kullanıcıları App Store'da Ne Kadar Para Harcıyor?

Geçtiğimiz günlerde Sensor Tower tarafından yayınlanan bu araştırmaya göre, ortalama bir iPhone kullanıcısı 2020 yılı boyunca uygulamalara ve uygulama içi satın alımlara yaklaşık olarak 138 Dolar harcadı. Bu da günümüz kuruna göre hesaplandığında yaklaşık olarak 1.100 TL ediyor.

Söz konusu harcamalar 2019 yılında ortalama 100 Dolar olarak hesaplandığı için, bir yılda yaklaşık olarak yüzde 38 oranında artış göstermiş oldu. Tabii ki yaşanan bu artışın ardındaki en temel sebep, evlerimizde geçirdiğimiz zamanda saklı olabilir. Bu gibi dönemlerde mobil uygulamalara yönelik rağbet hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde idi.

iPhone kullanıcılarının oyun kategorisinde yaptığı ortalama harcama 2019 yılında 53,80 Dolar iken, 2020 yılında 76,90 Dolar olarak gerçekleşti.

kategorisinde yaptığı ortalama harcama 2019 yılında iken, 2020 yılında olarak gerçekleşti. iPhone kullanıcılarının eğlence kategorisinde yaptığı ortalama harcama 2019 yılında 8,10 Dolar iken, 2020 yılında 9,80 Dolar olarak gerçekleşti.

kategorisinde yaptığı ortalama harcama 2019 yılında iken, 2020 yılında olarak gerçekleşti. iPhone kullanıcılarının fotoğraf ve video kategorisinde yaptığı ortalama harcama 2019 yılında 6,30 Dolar iken, 2020 yılında 9,80 Dolar olarak gerçekleşti.

kategorisinde yaptığı ortalama harcama 2019 yılında iken, 2020 yılında olarak gerçekleşti. iPhone kullanıcılarının sosyal ağlar kategorisinde yaptığı ortalama harcama 2019 yılında 5,60 Dolar iken, 2020 yılında 7,90 Dolar olarak gerçekleşti.

kategorisinde yaptığı ortalama harcama 2019 yılında iken, 2020 yılında olarak gerçekleşti. iPhone kullanıcılarının yaşam tarzı kategorisinde yaptığı ortalama harcama 2019 yılında 5,70 Dolar iken, 2020 yılında 6,50 Dolar olarak gerçekleşti.

Görmüş olabileceğiniz üzere buradaki en keskin artış oyun kategorisinde yaşanmış durumda. Bahsettiğimiz gibi evde geçirdiğimiz sürenin artması ile birlikte özellikle oyunlara yönelik ilgi de artış gösterdi. Bu sadece mobil oyunlarla kısıtlı kalmadı ve bilgisayar / konsol oyunları da aynı etkiyi yaşadı. Bununla birlikte eğlence, fotoğraf ve video, sosyal ağlar ve yaşam tarzı gibi kategorilerde de önemli ölçüde yükseliş yaşanmış durumda.

Peki siz geçtiğimiz sene akıllı telefonunuzdaki uygulamalara ya da uygulamalardaki ekstra özelliklere ne kadar harcadınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.