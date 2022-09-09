Türkiye'de iPhone Sahibi Olabilmek İçin Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinlik sonrası Apple nihayet merakla beklenen iPhone 14 serisini tanıttı. Tabii bizim için bir diğer önemli nokta da iPhone 14'ün ülkemizdeki fiyatının ne kadar olacağıydı. Apple Türkiye, iPhone 14 Pro modelinin fiyatını 39.999 TL olarak açıkladı. Peki bu telefona sahip olmak için ülkemizde kaç gün çalışmamız gerektiğini hiç merak etmiş miydiniz?

Picodi ekibi de bunu merak ettiğinizi düşünmüş olmalı ki tüm ülkelerin yer aldığı bir çalışma günü/iPhone satın alım endeksi hazırlamış. Verilere göre şu anda Türkiye'de ortalama kazanç miktarı 5.726 TL. Tüm kazancını telefona harcayan bir Türk vatandaşının iPhone 14 Pro'yu satın alabilmesi için 146.5 gün çalışması gerekiyor. Bu, geçtiğimiz yıla göre 54.2 günlük bir artışı temsil ediyor.

Açık Ara Farkla Türkiye, iPhone 14 İçin En Çok Çalışılması Gereken Ülke

2018'de 95 gün çalışmak gerekirken, 2019'da bu sayı 89'a düşmüştü. 2020'de ise 103 güne tekrar çıktığını görmüştük. En az çalışması gereken ülke vatandaşlarına baktığımızda ise ilk sırada bizi İsviçre vatandaşları karşılıyor. İsviçre'de yeni iPhone 14 modeline sahip olmak için 4.6 gün çalışmak yeterli oluyor. Amerikan vatandaşı biri için bu sayı 5.7 güne çıkarken, Avustralya'da ise 6.1 gün.

Şu anda araştırma kapsamında yeni bir iPhone modeline sahip olmak için en çok çalışması gereken ülke açık ara farkla Türkiye ve bu gelecek dönemde de değişecek gibi görünmüyor.

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