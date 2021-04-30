iPhone Sahipleri Google'dan 1.000$ Alabilir

Bazı iPhone sahipleri, veri izleme ile ilgili Google tarafına açılan bir davadan ötürü bin doları aşkın para kazanabilir. Google'a açılan dava, Apple'ın iOS Safari tarayıcısında üçüncü taraf çerezleri engellemek için önlem aldığı 2011 ve 2012 yılına kadar uzanıyor.

Google, birincil gelir akışının reklamcılıktan gelmesinden ötürü kullanıcıları uyarmadan çerezleri uygulamanın bir yolunu bulmuştu. The Telegraph, Google'ın ırk, fiziksel ve zihinsel sağlık, cinsel yönelim, ekonomik durum, alışveriş alışkanlıkları ve konum gibi verileri toplayarak Safari tarayıcısında çerezleri engellemek için alınan önlemden kaçmanın bir yolunu bulduğu bilgisini aktardı.

Google'ın izlediği yol, kullanıcıları üçüncü taraf çerezler sayesinde izlemesini sağladı. Richard Lloyd da Google'ın izlediği yolla yaptığı izlemeden etkilenen Birleşik Krallık'taki tüm iPhone sahipleri adına Google'a dava açtı. Dava, 2018 yılında açıldı ve birkaç yasal engelin ardından 2019'da temyiz mahkemesinin aldığı kararla davanın devam etmesine izin verildi.

Google, gizlilik ihlalinin kullanıcıları finansal anlamda etkilenmediği için herhangi bir tazminata gerek olmadığını savundu ancak mahkeme kararını verirken davanın devam edebilmesi için mali bir zararın yaşanmış olmasına gerek olmadığına karar verdi.

Google'ın iPhone Sahipleri İçin 1.000$ Ödeme Yapması Gerekebilir

Mahkeme, veri sahibi olan kullanıcının herhangi bir verisinin herhangi bir mali sıkıntı yaşamamış olsa dahi bu tür gizlilik ihlallerinden ötürü dava açma hakkına sahip olduğuna karar verdi. Google'ın aleyhine alınacak bir karar ile şirket milyonlarca kullanıcıya ödeme yapmak zorunda kalabilir.

Google'ın gizlilik ihlalinden yaklaşık 4 milyon iPhone kullanıcısının etkilendiğini biliyor. Mahkeme tarafından henüz alınmış bir karar olmadığının da altını çizmek gerekiyor. Davanın nasıl sonuçlanabileceğine dair bir tahminde bulunmak şu an doğru olmayacaktır fakat Google'ın kullanıcılara ödemek zorunda kalabileceği tutar, şirketin ilerleyen günlerde benzer türden geçici çözümlere dayanmasını büyük olasılıkla engelleyecektir.

O dönemde iPhone kullanan ve Google'ın kullandığı geçici çözüm yüzünden gizlilik ihlalinden mağdur olan kişilerin sayısı ve Google'ın kullanıcı başına yapması gereken minimum ödeme miktarı göz önüne alındığında ortaya ciddi bir sayı çıkıyor.

Şirketin daha önce gizlilik ihlalinden ötürü kullanıcılara ve kuruluşlara ödemek zorunda kaldığı paralar göz önüne alındığında davanın Google'ın aleyhine sonuçlanma ihtimali artıyor ancak nihai karar elbette ki şimdilik soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.