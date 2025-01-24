Yeni iPhone SE 4'ün İşlemcisi Ortaya Çıktı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun bir süredir beklenen yeni SE modelini yakında piyasaya sürecek. Bu bağlamda yeni iPhone SE 4 ile ilgili birçok iddia bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. Bunlardan sonuncusu ise cihazın işlemcisi ile ilgili.

Sektörel kaynaklar, yeni uygun fiyatlı iPhone modelinin hangi işlemciye sahip olacağını gün yüzüne çıkardı. Buna göre yeni telefon, geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 16 ile aynı yonga setine sahip olacak.

iPhone SE 4, Apple A18 İşlemcesi İle Gelecek

Apple'ın daha öncesinde piyasaya sürdüğü SE modelleri, uygun fiyatlı olmasına karşın ana seriye göre daha eski donanımlara ve daha mütevazi özelliklere sahip oluyordu. Ancak bu durum yeni iPhone SE 4 modeli ile bir nebze değişebilir. Aktarılanlara göre yeni cihaz, iPhone 16'da kullanılan yeni nesil Apple A18 işlemciden güç alacak.

Sektörel kaynaklar, yakında piyasaya sürülecek telefonun dahil olduğu bir listelemede T8140 kodlu bir işlemciyle görüntülendiği, bu kodun daha öncesinde A18 ve A18 Pro yonga setleri için kullanıldığını belirterek yeni cihazın A18 serisi bir işlemciye sahip olacağını işaret ediyor.

Daha öncesinde ortaya atılan diğer iddialara göre, iPhone SE 4 işlemcisinin yanı sıra diğer teknik özellikleriyle de kullanıcıları üzmeyecek. Zira cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ve güçlü donanımıyla Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini de destekleyeceği bildiriliyor.

Bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesini beklediğimiz yeni iPhone SE 4 ile ilgili pek çok sayıda iddia ve sızıntıyı derlediğimiz içeriğimize de göz atabilirsiniz:

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