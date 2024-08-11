iPhone SE 4 Bekleyenleri Sevindirecek Gelişme!

Apple telefonlar konusunda tüm gözler iPhone 16 serisine çevrilmiş olsa da, 4. nesil iPhone SE çok uzun süredir bekleniyor. En son 2022 yılında piyasaya sürülen iPhone SE'nin yeni modelinin 2025 yılının başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iPhone SE 4 için Apple Intelligence İddiası!

Bloomberg daha önceki sızıntılarla benzer şekilde yeni iPhone SE'nin OLED ekrana sahip olacağını söylüyor. Telefonun tasarımı iPhone 14'ü temel alacak olsa da, bazı açılardan iPhone 16 serisine benzemesi şaşırtmaz.

Ekran ve tasarım gibi detayları bir kenara bıraktığımızda en etkileyici detaylardan birisi yazılım tarafında karşımıza çıkıyor. Henüz test aşamasında olan ve iOS 18.1 Beta ile sınırlı bir şekilde kullanılabilen Apple Intelligence teknolojisinin iPhone SE 4 tarafından destekleneceği belirtiliyor.

Şu anda iPhone 15 Pro modelleri ile sınırlı olan bu teknolojinin iPhone 16 serisinin tamamında olup olmayacağı bile kesinlik kazanmamışken bu iddianın ortaya atılması biraz kafaları karıştırdı. Eğer iPhone SE 4 bu teknolojiyi desteklerse büyük ihtimalle tüm iPhone 16 modelleri de destekleyecek.

Arka kamera konusunda geleneğin bozulmayacağı yani telefonun tek arka kamera ile yoluna devam edeceği belirtilirken, Face ID teknolojisinin destekleneceği vurgulanıyor. iPhone SE 4 hakkında yeni detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.