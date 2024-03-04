iPhone SE 4 Modelinin Görüntüleri Ortaya Çıktı: iPhone 14'e mi Benziyor?

Kullanıcıların merakla beklediği yeni iPhone SE 4'e ait görseller ortaya çıktı. iPhone SE 4'te Touch ID butonu ve Lightning portu yerine Face ID ve USB-C geldiği görülüyor.

Sızdırılan iPhone SE 4 görselleri, Apple'ın Touch ID ana düğmesinden kurtularak Face ID teknolojisine sahip daha büyük bir ekran tercih edebileceğini gösteriyor.

CAD render'ları nedeniyle iPhone 14'ün yeniden kullanımlı kasa bileşenleri, USB-C ile gelse de aynı ölçümleri taşıyor. Arkada hala tek bir kamera bulunuyor.

iPhone SE, Apple'ın sıra dışı ürünlerinden biri. Bu, eski tasarımlara sadık kalmak isteyen ancak işlem yükseltmeleri isteyen Apple hayranlarına, bütçe dahilinde kalıp yine de iOS deneyimini yaşamak isteyenlere yönelik bir iPhone.

Apple'ın yakında iPhone SE 4'ü piyasaya sürmesi bekleniyor ve sızdırılan görsellere göre büyük bir yenileme gelecek gibi görünüyor.

iPhone SE 4'ün tasarımını, iPhone 14'ten alacağı söyleniyor ancak tasarım konusunda henüz herhangi net bir bilgi yok. 91Mobiles, iPhone SE 4'ün CAD görüntülerini yaydı ve iPhone 14'e olan benzerliği kullanıcıları oldukça şaşırttı.

iPhone SE 4 İçin Beklenen Özellikler

6.1 inç ekran

Face ID sensör dizisi

147,7 x 71,5 x 7,7 mm cihaz boyutu

Bu sıralanan özellikler dışında telefonun arka tarafında tek kamera olması bekleniyor. Ek olarak render'lar bir USB-C bağlantı noktasını da gösteriyor.

Apple'ın iPhone SE 4'ü ne zaman piyasaya süreceği henüz belli değil ancak 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ın iPhone SE 4 ile parça olarak satmaya devam ettiği iPhone 14 arasında nasıl bir ayrım yapacağı da görülecek.