200 MP Kameralı vivo X500 Ultra Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

vivo, yeni amiral gemisi X500 Ultra üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan yeni bir gelişme doğrultusunda X500 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. İddiaya göre telefon önümüzdeki yıl tanıtılacak. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

vivo X500 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500 Ultra'nın 2027 yılının Mart veya Nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, yüksek çözünürlüklü kamera ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X300 Ultra, 2026 yılının Mart ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo X500 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Beklenen özellik İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Ekran 6,85 inç Ekran çözünürlüğü 2K+ Yenileme hızı 144Hz Ekran teknolojisi LTPO Parmak izi okuyucu 3D ultrasonik Ön kamera 50 MP Arka kameralar 50 MP + 50 MP + 200 MP

vivo X500 Ultra'nın İşlemcisi Ne Olacak?

Sızıntılara göre vivo X500 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Yeni işlemcinin günlük kullanımda uygulamalar arasında geçiş, yüksek performans gerektiren işlemler ve mobil oyunlar açısından güçlü bir deneyim sunması bekleniyor. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Genshin Impact gibi oyunlarda da üst düzey performans edilecektir.

vivo X500 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

Telefonun 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. 2K+ çözünürlük, görüntülerin daha keskin görünmesini sağlarken 144Hz yenileme hızı da menülerde gezinirken ve desteklenen oyunları oynarken daha akıcı bir deneyim sunacak. LTPO teknolojisi sayesinde ekranın yenileme hızı, görüntülenen içeriğe göre değişebilecek. Böylece telefon sürekli 144Hz hızında çalışmak zorunda kalmadan enerji tasarrufu sağlayabilecek.

vivo X500 Ultra'nın Kamerası Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açı kamera ise geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Editörün Yorumu

vivo X500 Ultra'nın kameradan işlemciye kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemcis ayesinde mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatlıkla yapılabilecektir. Bunun yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.