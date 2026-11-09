200 MP Kameralı vivo X500 Ultra Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı
X500 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki, vivo'nun yeni amiral gemisi modeli ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo X500 Ultra'nın 2027 yılının Mart veya Nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi.
- 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 2K+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak.
- Telefonda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi, 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 50 megapiksel ön kamera bulunacak.
vivo, yeni amiral gemisi X500 Ultra üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan yeni bir gelişme doğrultusunda X500 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. İddiaya göre telefon önümüzdeki yıl tanıtılacak. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.
vivo X500 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?
vivo X500 Ultra'nın 2027 yılının Mart veya Nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, yüksek çözünürlüklü kamera ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X300 Ultra, 2026 yılının Mart ayında tanıtılmıştı.
vivo X500 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?
vivo X500 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.
vivo X500 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?
|Özellik
|Beklenen özellik
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
|Ekran
|6,85 inç
|Ekran çözünürlüğü
|2K+
|Yenileme hızı
|144Hz
|Ekran teknolojisi
|LTPO
|Parmak izi okuyucu
|3D ultrasonik
|Ön kamera
|50 MP
|Arka kameralar
|50 MP + 50 MP + 200 MP
vivo X500 Ultra'nın İşlemcisi Ne Olacak?
Sızıntılara göre vivo X500 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Yeni işlemcinin günlük kullanımda uygulamalar arasında geçiş, yüksek performans gerektiren işlemler ve mobil oyunlar açısından güçlü bir deneyim sunması bekleniyor. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Genshin Impact gibi oyunlarda da üst düzey performans edilecektir.
vivo X500 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?
Telefonun 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. 2K+ çözünürlük, görüntülerin daha keskin görünmesini sağlarken 144Hz yenileme hızı da menülerde gezinirken ve desteklenen oyunları oynarken daha akıcı bir deneyim sunacak. LTPO teknolojisi sayesinde ekranın yenileme hızı, görüntülenen içeriğe göre değişebilecek. Böylece telefon sürekli 144Hz hızında çalışmak zorunda kalmadan enerji tasarrufu sağlayabilecek.
vivo X500 Ultra'nın Kamerası Nasıl Olacak?
İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açı kamera ise geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerde önemli bir avantaj sağlıyor.
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Editörün Yorumu
vivo X500 Ultra'nın kameradan işlemciye kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemcis ayesinde mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatlıkla yapılabilecektir. Bunun yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.