iPhone SE Plus Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

iPhone SE Plus özellikleri ve çıkış tarihi ile ilgili sızıntı yaşandı. iPhone SE Plus özellikleri ve çıkış tarihi nedir? Yeni uygun fiyatlı iPhone modeli geliyor. İşte gelen detaylar.

iPhone SE Plus Özellikleri ve Fiyatı

Bu yıl Apple'ın iPhone SE Plus adında iPhone SE 2020'ye göre daha büyük bir ekrana sahip yeni iPhone piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Yeni bir sızıntıya göre, iPhone SE Plus 6.1 inçlik bir IPS ekrana sahip olacak ve gücünü Apple A14 Bionic çipten alacak. Akıllı telefon 12MP ana kamera ve 7MP selfie kamerası kullanacak.

6 Portre Işığı efektleri, OIS, Smart HDR 3, TouchID, Apple'ın iPhone SE Plus'a dahil ettiği söylenen özelliklerden bazıları arasında yer aloyor. Akıllı telefon IP67 derecesine sahip olacak. Yani toz ve kum gibi katı nesnelere karşı %100 dayanıklılık sergileyecek. 15 cm ila 1 m su altında en az 30 dakika çalışabilecek.

iPhone SE Plus Fiyatı

Akıllı telefonun 499 dolar fiyat etiketine mal olması bekleniyor ve üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağı söyleniyor.

iPhone SE Plus Çıkış Tarihi

Söylentiler doğru çıkar ise iPhone SE Plus 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

Sizler iPhone SE Plus hakkında gelen sızıntılar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Apple, iPhone'lara Sonunda Dedirtecek Yeni Özellik Getirebilir

Ortaya çıkan yeni bir Apple patenti, gelecekteki iPhone modellerinin birden çok kullanıcı hesabını destekleyebileceğini iddia ediyor. Birden çok kullanıcı desteği sayesinde telefonunuzu birine verdiğinizde yeni kullanıcı girişi yapabilecek.

Böylece kendi hesabınıza erişimi olmayacak. Patent, çeşitli kimlik bilgilerine sahip birkaç kullanıcı hesabını idare edebilen bir cihazı açıklamaktave özellikle birden fazla kullanıcıyı güvenli bir şekilde barındırmak için Secure Enclave ile ilgili güvenlik üzerine odaklanmakta.

Telefonuzunu çocuğunuza verdiğinizde telefonuzu kurcalamasını istemiyorsanız yeni özellik tam size göre olabilir. Çocuğunuz için veya telefonu kullanacak bir başka kullanıcı için yeni bir oturum açabilecek ve kendi oturumunuza erişim sağlanamayacak.

Tıpkı Windows'da yer alan kullanıcı değiştirme özelliği gibi olacak.