Apple, iPhone'lara Sonunda Dedirtecek Yeni Özellik Getirebilir

Apple'ın gelecekte iPhone modellerine yepyeni bir özellik getireceği aktarılıyor. Yeni bir patent, gelecekteki iPhone modellerinin birden çok kullanıcı hesabını destekleyebileceğini öne sürüyor. İşte detaylar.

iPhone Modelleri Birden Fazla Kullanıcı Hesabını Destekleyebilir

AppleInsider tarafından ortaya çıkarılan yeni bir Apple patenti, gelecekteki iPhone modellerinin birden çok kullanıcı hesabını destekleyebileceğini iddia ediyor. Birden çok kullanıcı desteği sayesinde telefonunuzu birine verdiğinizde yeni kullanıcı girişi yapabilecek. Böylece kendi hesabınıza erişimi olmayacak.

Patent, çeşitli kimlik bilgilerine sahip birkaç kullanıcı hesabını idare edebilen bir cihazı açıklamaktave özellikle birden fazla kullanıcıyı güvenli bir şekilde barındırmak için Secure Enclave ile ilgili güvenlik üzerine odaklanmakta.

Telefonuzunu çocuğunuza verdiğinizde telefonuzu kurcalamasını istemiyorsanız yeni özellik tam size göre olabilir. Çocuğunuz için veya telefonu kullanacak bir başka kullanıcı için yeni bir oturum açabilecek ve kendi oturumunuza erişim sağlanamayacak. Tıpkı Windows'da yer alan kullanıcı değiştirme özelliği gibi olacak.

iOS 15'de bu özelliğin olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak Apple'ın özellik üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair de bir bilgi bulunmuyor. Sizler Apple'ın aldığı patent hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcı değiştirme özelliği gelmeli mi?

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Apple Donanım Aboneliği Sunabilir

Yeni bir Apple ürünü almak için ya bir teknoloji mağazasına ya da operatörlere gidiyoruz. Bazen de eskiyi getir yeniyi götür gibi kampanyalar ile biraz daha uygun fiyatlı olarak ürünleri alabilmekteyiz. Şimdi ise Apple'ın donanım aboneliği sunabileceği söyleniyor.

Analist Gene Munster ve David Stokman, Apple'ın donanım abonelikleri sunabileceğini iddia ediyor. Bu donanım abonelik sistemi, sabit bir aylık ücret karşılığında bir iPhone veya Mac bilgisayar gibi yepyeni bir Apple ürününe erişim sağlayabileceğiniz anlamına geliyor.

Apple'ın böyle bir kurulumun lojistiğini nasıl idare edeceği bilinmiyor ve şu anda bu abonelik sistemi sadece bir söylentiden ibaret. Ancak söylenti gerçek olur ise kullanıcılar belirli bir aylık ücret karşılığında yeni çıkan Apple ürünlerine sahip olabilir.