iPhone'dan Tarihi Başarı!

Şu an dünyanın en değerli şirketi olma unvanını taşıyan Apple, her geçen gün satış rakamlarını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Financial Times'ın analitik firması Counterpoint Research'ün yaptığı bir araştırmaya göre iPhone, Amerika'da haziran ayında tüm Android ekosistemini geçerek pazar payının %50'sinden fazlasına tek başına sahip oldu.

İlk iPhone'dan beri hiçbir zaman böyle bir başarı yakalayamayan Apple'ın hem Amerika'da hem de dünya çapında büyümesini devam ettirmesi bekleniyor.

Zengin Ülkelerde iPhone Daha Fazla Talep Görüyor!

Amerika ve çoğu Avrupa ülkesinde iPhone kullanımı, Android işletim sistemine sahip telefonların kullanımından çok daha yaygın. Financial Times, yaşanan bu durumu ülkelerin alım gücüyle bağdaştırıyor. Zengin olan ülkeler iPhone'a daha fazla ilgi gösteriyor. Öte yandan Google ekosistemi içerisinde yer alan telefonlar hala dünyadaki toplam telefon satışının %70'ini oluşturuyor. Bu noktada Apple ile Android ekosistemi arasında keskin bir üst segment telefon hizmeti ve müşteri profili farklılığı bulunuyor. Android telefonlar özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu'da daha çok tercih edilirken iPhone'lar ise Avrupa ve Amerika'da kullanılıyor.

Premium akıllı telefon sektörünün bir numarası konumuna gelen iPhone'un gelecekte de satışlarını daha fazla artırması bekleniyor. 2022'nin ikinci çeyreğinde üst segment telefon satışlarının %57'sine tek başına sahip olan iPhone, rakiplerine kıyasla total bir dominasyon kuruyor.