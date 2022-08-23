En Çok Üretilecek iPhone 14 Modelleri Belli Oldu

Apple, iPhone 14 serisinin üretim penceresini açtı ve bir süredir tedarik ile ilgili sorunlarını çözmeye çalışıyor. Önce test ardından seri üretim süreci başlayan iPhone 14 serisi modellerinden hangilerinin ne kadar üretileceği de belli oldu.

Ekran analisti Ross Young tarafından bugün sağlanan ekran paneli sevkiyatı ve üretim tahminlerine göre yeni 6.7 inçlik pro olmayan "iPhone 14 Max" modeli diğer bazı "iPhone 14" modellerinden daha az üretilecek gibi görünüyor.

iPhone 14 Pro Max, %28 ile İlk Sırada

Haziran ve Eylül arasındaki dönemde iPhone 14 Pro Max, sevkiyatların %28'ini oluşturan panel üretiminde en yüksek paya sahip. ‌iPhone 14‌ ve ‌iPhone 14 Pro‌ her biri %26 ile Pro Max'e oldukça yakın ancak ‌iPhone 14‌ Max %19 ile oldukça geride.

‌iPhone 14‌ geliştirme döngüsü sırasında, 5.4 inç iPhone mini'nin yerini alan yeni 6.7 inç ‌iPhone 14‌ Max'in kısıtlamalar ve üretim sorunları nedeniyle programın gerisinde kaldığına dair söylentiler vardı. Apple analisti Ming-Chi Kuo, tedarikçilerin yetişmek için fazla mesai yapacağını ve cihaz kullanılabilirliği üzerinde çok az etki görebileceğimizi söylüyor.

Peki siz iPhone 14 modellerinden birini tercih edecek olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.