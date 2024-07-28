iPhone'da Torrent Dönemi Başladı! İşte Yöntemi

Avrupa Birliği'nin baskıları sonrasında Apple'ın, App Store dışındaki uygulama mağazalarına izin vermesi çeşitli özgürlüklerin önünü açtı. Bunlardan birisi de, iPhone'ların torrent uygulamalarına kavuşması oldu.

iPhone Artık Torrent Dosyalarını Destekliyor!

App Store'a alternatif olarak kullanılan AltStore PAL uygulama mağazası, Apple tarafındanyasaklanmış olan torrent uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Yani Avrupa Birliği içerisindeki bir ülkede yaşıyorsanız, bu uygulama mağazasını kullanarak doğrudan torrent uygulamalarından birini telefonunuza yükleyebilirsiniz.

AltStore PAL'a baktığımızda doğrudan iPhone'a indirme yapmayı sağlayan iTorrent ve bilgisayarda kurulu olan qBittorrent'i yönetmeyi sağlayan qBitControl uygulamalarını görüyoruz. PeopleDrop ve UTM SE gibi farklı kategorilerde bir çok uygulama bulunuyor.

Tabii UTM SE, Apple tarafından onaylandığı için artık onu App Store'dan da yükleyebiliyorsunuz. App Store'da neden torrent uygulaması yok? diye soranlar için Apple'ın cevabı oldukça basit: üçüncü taraf hak ihlallerine neden olduğu gerekçesiyle App Store'da torrent uygulamalarına yer verilmiyor.