iPhone Uyuyakalan Sürücünün Hayatını Kurtardı!

Sağlık takibi konusunda oldukça yetenekli olan Apple Watch'ın insanların hayatını kurtardığını daha önce haberlerde sıkça gördük. Benzer şekilde iPhone'larda acil durumlarda hayat kurtarabiliyor. iPhone 14 serisi ile hayatımıza giren Trafik Kazası Algılama özelliği geçtiğimiz günlerde bunlara bir yenisini daha ekledi.

iPhone, Bilincini Kaybeden Sürücü İçin 911’i Aradı

16 yaşındaki Lindsay Leskovac bu ayın başlarında gece geç saatlerde evine dönerken direksiyon başında uyuyakaldı. Kamyonetiyle kaza yapan genç sürücünün, iki bacağında ve boyun omurlarında kırıklar oluştu ve kısa süreliğine bilincini kaybetti.

Kazayı algılayan iPhone, otomatik olarak 911’i arayarak olay yerine kurtarma ekibi gönderdi. Leskovac’ın annesi, iPhone’daki Kaza Algılama (Crash Detection) özelliğinden haberdar olmadığını belirterek kızının hayatının bu özellikle kurtulduğunu söyledi;

“İtfaiye ve Kurtarma ekibinden biri bana, 911'in telefonun aramayı başlattığını söylediğini iletti. Bunun üzerine, aramayı kimin yaptığını ve nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için daha fazla araştırdım. Sonunda öğrendim ki, iPhone’larda — eğer 14 veya daha yeni bir model kullanıyorsanız — ayar açık olduğu sürece otomatik bir Kaza Algılama özelliği bulunuyor. Kızımın da iPhone 14’ü var.”

Bu özelliğin acil durumlarda devreye girebilmesi için Ayarlar > Acil SOS > Ciddi Trafik Kazasından Sonra Ara seçeneğinin etkin olması gerekiyor.

Kaza Algılama Özelliği Hangi Cihazlarda Var?