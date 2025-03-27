iPhone'da WhatsApp Devrimi! Artık Her Şey Daha Kolay

Yeni güncellemesiyle birlikte WhatsApp, iOS'un varsayılan uygulama seçenekleri arasına eklendi. iPhone kullanıcıları artık WhatsApp'ı telefonlarındaki varsayılan mesajlaşma ve arama uygulaması olarak ayarlayabilecek.

Artık WhatsApp'ı Varsayılan Arama ve Mesaj Uygulaman Yapabilirsin

WhatsApp, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde birçok kişi mesajlaşma ve sesli aramalar için bu uygulamayı tercih ediyor. Hatta öyle ki çoğumuz SMS doğrulama kodları dışında standart mesajlar uygulamasını neredeyse hiç kullanmıyoruz.

WhatsApp'ın son güncellemesi (v25.8.74) uygulamayı iPhone'un 'Mesajlar' ve 'Arama' varsayılan uygulama seçenekleri arasına ekledi. Artık kullanıcılar bir telefon numarasına tıkladığında veya mesajlaşmak istediğinde doğrudan WhatsApp'ın açılmasını sağlayabilecek.

Bunun için tek yapmanız gereken uygulamanın son yayınlanan güncellemesini indirmek ve şu adımları takip etmek:

Ayarlar

Uygulamalar

Saptanmış Uygulamalar

Mesajlaşma ve Aramalar varsayılanını değiştirmek

Bu ayarı yaptıktan sonra bir telefon numarasına tıkladığınızda Telefon uygulaması yerine WhatsApp otomatik olarak açılacak. Apple başlangıçta bu özelliği yalnızca Avrupa Birliği kullanıcılarıyla sınırlı tutmuştu. Ancak iOS 18.2 güncellemesiyle tüm iPhone kullanıcılarına sunuldu. Şimdi ise uygulamalar yavaş yavaş kendini bu ayara entegre ediyor.