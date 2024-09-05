İddia: Yapay Zeka iPhone'ların Daha Pahalı Olmasına Neden Olabilir!

Apple'ın merakla beklenen iPhone 16 serisi için artık sadece birkaç gün kaldı. 9 Eylül'de düzenlenecek 'It's Glowtime' etkinliğinde vitrine çıkacak modeller tanıtıldıktan kısa bir süre sonra ön siparişe açılacak ve kullanıcılara ulaşmaya başlayacak. Son raporlar ise serinin beklenenden daha pahalı olacağını iddia ediyor.

iPhone 16 Serisi Apple Intelligence Nedeniyle Daha Pahalı Olabilir

Yatırım şirketi Piper Sandler, Apple'ın 9 Eylül'de tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buna göre, yaklaşan seri Apple Intelligence yapay zeka özellikleri nedeniyle daha pahalıya satılabilir. Ancak tüm bu söylemlerin bir iddiadan ibaret olduğunu ve şirketten gelecek duyuru beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Şirket, ayrıca Apple Intelligence özelliklerinin iPhone 16 lansmanında tamamen kullanıma açılmayacağını ve yılın sonuna doğru belirli aralıklarla sunulacağını söyledi. Bununla birlikte, Apple'ın satışları artırabilmek için bu yapay zeka özelliklerinin reklamını daha fazla yapması gerektiğini ifade etti.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene piyasaya sürülen iPhone 15 serisinin özellikleri şöyle;

iPhone 15 ($799 – $1099)

iPhone 15 Plus ($899 – $1199)

iPhone 15 Pro ($999 – $1499)

iPhone 15 Pro Max ($1199 – $1599)

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