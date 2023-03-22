Bir Ülkede iPhone Yasaklandı: Hükümet Yetkililerine Talimat Verildi

Bir ülke, iPhone yasağı ile gündeme geldi. Hükümet yetkililerine belirtilen tarihe kadar iPhone yerine farklı bir akıllı telefon kullanmalarına yönelik bir talimat verildi. Yaşanan gelişmeye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Hangi Ülkede iPhone Yasaklandı?

Kommersant isimli gazetenin haberine göre Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, düzenlenen bir toplantı esnasında hükümet yetkililerini iPhone kullanmamaları konusunda bir talimat verdi.

Yetkililerin 1 Nisan tarihine kadar iPhone'larını değiştirmeleri gerektiği belirtildi. Apple marka ürünlerin Batılı istihbarat teşkilatlarına karşı savunmasız olduğu iddia edildi. Bu sebepten ötürü hükümet yetkililerinin farklı marka telefon kullanmaları isteniyor.

Söz konusu yasağın hem Moskova'da görev alan yetkilileri hem de bölgesel yönetimlerde görevli olan siyasileri kapsayacağı ifade edildi. Toplantı sırasında iPhone için "Ya atın ya da çocuklara verin" sözleri de kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz yıl içerisinde internetten bir video paylaşmıştı. Paylaşılan videoda Bakan Lavrov'un masasında Apple Watch benzeri bir akıllı saat ve iPhone yer alıyordu. Bu durum, sosyal medyada gündem olmuştu.

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