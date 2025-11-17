İptal Edilen Souls-like Warhammer Oyununun Detayları Ortaya Çıktı

FromSoftware tarafından geliştirilen Souls oyunları, büyük bir hayran kitlesine sahip. Yeni oyuncuların da bu türe olan ilgisi karşısında daha çok para kırmayı isteyen geliştiriciler ve yayıncıların Souls serisine benzer oyunlar geliştirmesiyle, Souls-like türü de doğmuş oldu. Zaman içerisinde de iyi veya kötü birçok alternatif ve oynanış elementi içeren oyunlar görmüştük. Görünüşe göre Warhammer serisi için de bu yönde bir plan varmış. Ne yazık ki mutlu sona ulaşılamamış.

Souls-like Türü Warhammer Oyunu Duyurulmadan İptal Edildi

Thought Pennies tarafından geliştirilmekte olan Warhammer Age of Sigmar: Dark Frontiers, Souls-like bir rol yapma oyunu olacaktı. Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor olup, hem uzak ve hem de yakın mesafeli silah kullanımına ek olarak, ağır saldırı, büyü saldırıları, düşmana kilitlenme, gelen saldırılardan kaçınma dahil türün aşina olduğumuz oynanış mekaniklerini içerecekti.

Warhammer evreninin karanlık atmosferi korunacak olup, paylaşılan kısa bir kesite bakılırsa, hikayesi bizi Azyr Realm dolaylarına götürecek olan oyun için Mortal Realms evreninin yeniden tasarlanması yönünde çalışmalar varmış. Ayrıca yeni karakter ve yaratık tasarımları da planlanıyormuş.

2024 yılında iptal edilen projenin ardından, geliştirici stüdyoda işten çıkartma dalgası yaşanmıştı. Her ne kadar iptal edilme nedeni açıklanmamış olsa da Nexon tarafından uygulanan stratejik yön değişikliğinin kararda büyük etkisinin olduğu iddia ediliyor. Diğer yandan Thought Pennies, halihazırda bir çok oyunculu rol yapma oyunu üzerinde çalışıyor.