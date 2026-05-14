TCL, Sinemaseverleri ve Oyuncuları Aynı Ekranda Buluşturan TV'sini Tanıttı! 288 Ekran Yenileme Hızına Sahip

TCL, premium TV modellerine yeni bir üye daha ekledi. TCL A400U Premium QD-Mini LED TV isimli bu cihaz, yenilikçi QD-Mini LED teknolojisini estetik bir bir tasarımla buluşturuyor. Yenilikçi özellikleriyle öne çıkaran bu cihaz, hem sinema severleri hem de oyuncuları aynı ekranda buluşturuyor. Peki, TCL A400U Premium QD-Mini LED TV'nin diğer özellikleri neler? Gelin, yakından bakalım.

TCL A400U Premium QD-Mini LED TV'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 55 / 65 / 75 / 85/ 98 inç

: 55 / 65 / 75 / 85/ 98 inç Ekran Çözünürlüğü : 4K

: 4K Ekran Teknolojisi : QD-Mini LED

: QD-Mini LED Ekran Yenileme Hızı : 288 Hz

: 288 Hz Parlaklık : 600 nit, HDR modunda 2.500 nit

: 600 nit, HDR modunda 2.500 nit Renk Gamı : DCI-P3 %93

: DCI-P3 %93 Ses : Dolby Atmos destekli 2x 10W hoparlör

: Dolby Atmos destekli 2x 10W hoparlör Bağlantı: 3 x HDMI 2.1, Wi-Fİ 5, Bluetooth 5.4

Cihaz, QLED ve Mini LED teknolojilerinin birleşimi olan QD-Mini LED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bu melez yapı OLED panellerde bulunan canlı görüntü kalitesini ve yüksek kontrast oranlarını kullanıcılara sunuyor. Aynı zamanda televizyon geleneksel LED ekranların yüksek parlaklık değerlerine sahip.

Bir televizyonun görüntü kalitesini belirleyen en önemli unsur ekranın arkasındaki aydınlatma hassasiyetidir. TCL A400U'nun 98 inçlik modelinde tam 1344 hassas yerel karartma bölgesi bulunuyor. Bu sayede ekrandaki karanlık ve aydınlık sahneler herhangi bir ışık sızıntısı yaşanmadan kusursuz bir şekilde kullanıcılara sunuluyor.

Cihaz, parlaklık konusunda da rakiplerine göre oldukça yüksek değerlere sahip. TCL A400U, standart olarak 600 nit parlaklık değerine sahip. Bu değer, HDR modunda ise 2.500 nit'e ulaşıyor. Bu sayede, ekrandaki renkleri daha canlı ve parlak görürken, aydınlık ortamlarda dahi herhangi bir yansıma olmadan içerik tüketebiliyorsunuz.

TCL mühendisleri TCL A400U'da, ekrandaki aydınlık objelerin etrafındaki yansımaları ışık sızmalarını engellemek için özel mercekler geliştirmiş. Micro-OD ve gelişmiş çipler sayesinde ışık kontrol ediliyor. Bu sayede özellikle gece sahnelerinde bulunan ışığın yoğun olduğu sekanslarda veya altyazıların etrafında oluşan parlamalar önleniyor.

TCL A400U Premium QD-Mini LED TV'nin Oyun Özellikleri Neler?

Cihazın televizyon üzerinden oyun oynamayı sevenler için en dikkat çekici özelliği ekran yenileme hızı. Televizyon 4K çözünürlükte tam 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Eğer ben Valorant, CS2, Fornite veya PUBG gibi FPS oyunları oynamayı seviyorum bana daha yüksek yenileme hızı lazım, diyenlerdenseniz, tam burada TCL'in özel VRR oyun hızlandırıcısı devreye giriyor. Kullanıcılar bu moda geçtiğinde, televizyon çözünürlüğünü optimize edip ve yenileme hızını 288 Hz'e çıkarıyor. Bu yenileme hızı, oyun monitörlerinde görmeye alışkın olduğumuz bir yenileme hızı. Peki ne işe yarıyor? Yukarıda belirttiğimiz veya farklı FPS oyunları oynamayı seviyorsanız, bu yenileme hızı sayesinde, düşmanlarınızın hareketlerini milisaniyeler içerisinde görebiliyor ve anında refleksleriniz ekrana yansıyor , böylece üst düzey bir akıcılık elde ediyorsunuz.

TCL, gecikmesiz bir bağlantı için televizyona donanımsal destekler de eklemeyi unutmamış. Cihazda, HDMI 2.1 portları üzerinden bağlanan cihazlar için otomatik düşük gecikme modu (ALLM) bulunuyor. Bu sayede, konsolunuzdan gelen görüntüler hızlı bir şekilde televizyona aktarılarak oyunda herhangi bir gecikme yaşanmasının önüne geçiliyor. Ayrıca cihazda, hızlı sahnelerdeki ekran yırtılmalarını engelleyen, AMD FreSync Premiu Pro desteği de bulunuyor.

TCL A400U Premium QD-Mini LED TV'in İşlemcisi Nasıl?

TCL A400U Premium QD-Mini LED TV, gücünü gelişmiş TSR AİPQ işlemcisinden alıyor. Bu yapay zeka destekli işlemci, ekrandaki görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. İşlemci, ekrandaki renkleri, netliği ve hareketleri sürekli optimize ederek izlenen içeriğe göre görüntü kalitesini otomatik olarak ayarlıyor.

TCL A400U Premium QD-Mini LED TV'nin İşletim Sistemi Ne?

TCL A400U Premium QD-Mini LED TV, Google TV işletim sistemine sahip. TCL aynı zamanda televizyona Google yapay zekası Gemini'yi entegre etmiş. Böylece cihazda sadece içerik izlemekle kalmıyor, doğrudan iletişim kurabiliyorsunuz.

Gemini üzerinden, diğer bağlantılı cihazlarını kontrol edebilir, sorular sorabilir ve tavsiyeler alabilirsiniz. Böylece TCL A400U, sadece bir ekran olmaktan çıkıp, kişisel bir asistana dönüşüyor.

TCL A400U Premium QD-Mini LED TV'nin Ses Özellikleri Nasıl?

Bir televizyonda görüntü kalitesini tamamlayan şey ise ses kalitesidir. TCL, TCL A400U'da ünlü ses markası ONKYO'nun 2.0 Hi-Fi ses sistemini kullanmış. Bu sayede sinema kalitesindeki ses evinize doğrudan taşınıyor. Ayrıca cihazda kullanlan hoparlörler Dolby Atmos desteğine sahip. Bu sayede televizyondan gelen sesler üç boyutlu ve çevresel şekilde ortama yayılarak, harici bir ses sistemine olan ihtiyacı ortadan kalkıyor.

TCL A400U Premium QD-Mini LED TV Türkiye'de Satılacak mı?

TCL, cihazı Avrupa pazarında listelense de Türkiye pazarında ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak TCL televizyonlar ülkemizde oldukça popüler. Bu yüzden cihazın ilerleyen dönenmlerde Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

TCL A400U Premium QD-Mini LED TV'nin Fiyatı Ne Kadar?

TCL A400U Premium QD-Mini LED TVnin boyutlarına göre Avrupa fiyatları belli oldu. 55 inç model 999 euro (yaklaşık 53 bin 289 TL), 65 inç model 1.999 euro (yaklaşık 63 bin 957 TL), 75 inç model 1.499 euro (yaklaşık 79 bin 952 TL), 85 inç model 1.999 euro (yaklaşık 106 bin 620 TL) ve 98 inç model 2.899 euro (yaklaşık 154 bin 603 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ürün eğer Türkiye'de satışa sunulursa muhtemelen ek vergilerle birlikte yüksek bir satış rakamına sahip olacaktır.

Editörün Yorumu

Evinde TCL kullanan biri olarak televizyonların genel görüntü kalitesini beğendiğimi itiraf etmeliyim. Özellikle TCL'in panellerini kendi üretmesi, herhangi bir panel sorunu yaşadığınızda sorununuzun gecikmeden hızlı bir şekilde çözülmesini sağlıyor. TCL A400U Premium QD-Mini LED TV'nin özellikleri ise premium segmentte yer alıyor. Televizyonun hem film izlemeyi sevenleri hem de konsol oyuncularını aynı ekranda birleştirmesi güzel bir özellik olmuş. Cihazın fiyatları ise kendi segmentindeki televizyonlara kıyasla biraz daha uygun kalıyor. Ancak Türkiye için ek vergileri de düşünürsek televizyonun satış fiyatları astoronomik rakamlara ulaşabilir. Bu yüzden TCL, cephesinde Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma bekliyorum.