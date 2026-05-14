144Hz Ekrana ve 7.750 mAh Bataryaya Sahip Telefon Yolda!

TECNO geçtiğimiz yıl tanıttığı Pova 7 5G'nin halefi için çalışmalarını sürdürüyor. Pova 8 5G olarak isimlendirilecek akıllı telefon selefi gibi orta segment bir performans sunacak. Bu ayın başlarında FCC sertifikası alan yeni model son olarak önemli bir eşiği daha aşmayı başardı. İşte merak edilen detaylar!

TECNO Pova 8 5G NBTC Sertifikası Aldı

TECNO Pova 8 5G, LK6 model numarasıyla NBTC sertifikası aldı. Bu gelişme isminden de anlaşılacağı üzere akıllı telefonun 5G desteğine sahip olduğunu doğruluyor. Maalesef sertifika şu an için cihazın diğer teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detay vermiyor. Ancak tanıtımın çok yakında yapılacağına işaret ediyor.

TECNO Pova 8 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 7.750 mAh

7.750 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HIOS 16

TECNO Pova 8 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Bilindiği üzere TECNO Pova 7 5G'de 6,78 inç boyutlarında 144Hz yenileme hızı ve 1080 x 2460 piksel çözünürlük sunan LCD bir panel kullanılmıştı. Sızıntılara göre Pova 8 5G'de 6,7 inç seviyelerinde 144Hz yenileme hızlarını ve FHD+ çözünürlüğü destekleyen LCD bir ekran mevcut olacak.

TECNO Pova 5G'nin 144Hz yenileme hızını desteklemesi sayesinde web sayfalarında gezinirken, menüler arasında geçiş yaparken ve oyun oynarken akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. Öte yandan FHD+ çözünürlüğü ise görüntüleri keskin ve net bir şekilde görmenizi sağlıyor.

TECNO Pova 8 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 7100 yonga seti kullanılacak. Bu yonga setinin 6 nm mimariyle üretildiğini belirtelim. Bu da 7 nm fabrikasyon süreciyle üretilen rakiplerine göre daha verimli çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2 gibi orta segment modellere de güç verdiğini söyleyebiliriz.

Donanım oyun performansında da kullanıcıları üzmüyor. Zira yapılan testlerde PUBG Mobile'ı 60 FPS'te ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 90 FPS'te çalıştırdığını görebiliyoruz. Oyunlarda minimum akıcılık değerinin 30 FPS olduğunu dikkate aldığınızda gayet kaliteli bir oyun deneyimi sunduğunu belirtelim.

TECNO Pova 8 5G Bataryası Nasıl Olacak?

Modelde 45W hızlarında şarj olabilen 7.750 mAh’lik bir batarya mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki modelde aynı hızları destekleyen 6.000 mAh kapasiteli bir pil tercih edilmişti. Yani yeni modelin şarjının daha uzun süre dayanacağını söyleyebiliriz.

TECNO Pova 8 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için TECNO Pova 8 5G'nin ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir açıklama yok. Fakat burada selefinin geçen yılın temmuz ayında tanıtıldığını biliyoruz. Yani herhangi bir erteleme olmaması durumunda akıllı telefon en geç temmuz ayında piyasaya sürülecek.

Ülkemizde halihazırda markanın Spark Slim ve Camon 40 gibi akıllı telefonları satılıyor. Bu nedenle Pova 8 5G'nin de tanıtıldıktan sonra Türkiye'de satışa çıkma ihtimali bulunuyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

TECNO Pova 8 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova 7 5G ilk piyasaya sürüldüğünde 157 dolarlık (7.135 TL) bir fiyat etiketine sahipti. Yeni modelin batarya gibi detaylarda daha iyi olacağını dikkate aldığımızda 180 dolarlık (8.180 TL) bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz. Bu ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 16.600 TL seviyelerien denk geliyor.

Editörün Yorumu

TECNO Pova 8 5G'nin teknik özelliklerini genel olarak beğendim. Tabii şu an için kamerasıyla ilgili çok fazla detay olmasa da diğer özellikleri tahmini fiyatını göz önüne aldığımızda gerçekten etkileyici olacak diyebilirim. Cihazın özellikle telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için önemli bir seçenek olacağını düşünüyorum.