GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Sızdırıldı! Çok Az Süre Kalmış Olabilir

GTA 6 ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Oyunun ne zaman ön siparişe açılacağı sızdırıldı. Sızıntıya bakılacak olursa oyuncuların bunun için çok fazla beklemesine de gerek kalmayacak. Sadece birkaç gün sonra oyun ön sipariş verilmeye başlanabilecek. Bu, yeni fragmanın da yolda olabileceğine işaret ediyor.

GTA 6 Ne Zaman Ön Siparişe Açılacak?

GTA 6'nın ön siparişlerinin 18 Mayıs 2026 tarihinde başlayacağı iddia edildi. Best Buy ile Bu bilginin yanlışlıkla erkenden sızdırıldığı ileri sürülüyor. Perakendeci Best Buy tarafından iş ortaklarına gönderilen bir e-postanın sızdırılması üzerine ortaya çıkan tarih, gelecek haftanın oyuncular için epey heyecan verici olacağını gösteriyor.

Ön siparişlerin başlaması ile oyunun üçüncü kez ertelenme ihtimalinin tamamen ortadan kalkacağı söylenebilir. Bilindiği üzere bir oyun için ön siparişlerin alınmaya başlaması genellikle o oyunun belirtilen tarihte kesin olarak çıkacağını gösterir. Tarihin erkene çekilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir ama çok ciddi bir sorun söz konusu olmadığı sürece ertelemelerden bahsetmek mümkün olmaz.

GTA 6'nın Üçüncü Fragmanı Çıkacak mı?

GTA 6'nın üçüncü fragmanının esasında 12 Mayıs 2026 tarihinde çıkması bekleniyordu. Ne var ki Rockstar Games cephesinden bu konu ile ilgili hiçbir adım gelmedi. Yine de üçüncü fragmanın bu ay içinde yayınlanma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Bilmeyenler için üst kuruluş Take-Two Interactive, 21 Mayıs'ta hissedar toplantısını gerçekleştirecek.

Önceki fragmanlardan da şahit olduğumuz üzere bu toplantı öncesinde üçüncü fragman yayına alnıırsa Take-Two'nun hisse değerinde ciddi bir artış meydana gelebilir. Öte yandan bu fragman, oyunun geliştirme sürecinde her şeyin yolunda gittiğinin de önemli bir göstergesi olarak görülür. Dolayısıyla Take-Two da yatırımcıların kafasındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıp onların güvenini kazanabilir.

GTA 6 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Rockstar Games'in çıkış tarihi ile ilgili yaptığı en son açıklamaya göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek. Oyun önce Xbox Series X / S ve PlayStation 5'e gelecek. Konsol oyuncularının oyunu oynamaya başladıktan sonraki yıl yani 2027'nin Şubat ayında ise oyunun PC'ye geleceği iddia ediliyor. Elbette ki bunun henüz netlik kazanmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse GTA 6'nın son birkaç yılın en büyük bilmecelerinden birine dönüştüğünü düşünüyorum. Oyunla ilgili birçok detay belirsizliğini koruyor. Rockstar Games her ne kadar iki fragman ve çeşitli görseller yayınlasa da henüz oyuncuların soru işaretlerini tam olarak gidermedi. Oyun eğer gerçekten de 18 Mayıs'ta ön siparişe açılırsa bunu takip eden günlerde oyuna dair daha fazla bilgi alabiliriz. Özellikle Haziran ayı epey hareketli geçebilir.