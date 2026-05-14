Doktorlar Bu Yapay Zekâ Aracına Güveniyor! 27 Milyon Hastada Kullanıldı

Son yıllarda teknoloji dünyasında yaşanan büyük ilerlemelerle birlikte yapay zekâ alanı da ciddi şekilde gelişti. Artık sohbet botları sayesinde istediğimiz bilgiye saniyeler içinde ulaşabiliyor, yapay zekâ araçlarını günlük hayatın pek çok noktasında aktif olarak kullanabiliyoruz.

Bu teknolojiler giderek daha yaygın hâle gelirken, en az etkilendiği düşünülen alanlardan biri ise sağlık sektörü olabilir. Sonuçta söz konusu insan sağlığı. Ancak görünen o ki durum pek de öyle değil. Kısa süre önce yayınlanan yeni bir rapor da yapay zekânın tıp dünyasındaki konumunu gözler önüne serdi.

Doktorlar Yapay Zekâ Kullanıyor mu?

NBC tarafından yayımlanan yeni bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorların yaklaşık yüzde 65’i artık yapay zekâ destekli araçlardan yardım alıyor. Haberde sağlık çalışanlarının özellikle OpenEvidence isimli platformu kullandığı belirtiliyor. Kaynağa göre platform yalnızca nisan ayında yaklaşık 27 milyon klinik karşılaşmada kullanıldı.

Klinik karşılaşma, doktor ile hastanın gerçekleştirdiği muayene veya tıbbi görüşme anlamına geliyor. Başka bir deyişle bu rakam doktorların hasta değerlendirirken, teşhis koyarken veya tedavi sürecini planlarken OpenEvidence’dan destek aldığını ifade ediyor.

OpenEvidence Nedir ve Doktorlar Neden Kullanıyor?

OpenEvidence, sağlık çalışanları için geliştirilen, bir sohbet botuna sahip yapay zekâ destekli bir tıbbi bilgi platformu. Bunu tıp odaklı bir arama motoru gibi düşünebilirsiniz. Doktorlara ücretsiz şekilde sunulan sistem kullanıcılara detaylı tıbbi açıklamalar yapıyor. Üstelik bu yanıtlar, akademik kaynaklar ile destekleniyor.

Örneğin bir doktor, hastasının yaşadığı belirtileri sohbet botuna yazarak olası teşhisler hakkında bilgi alabiliyor. Yapay zekâ destekli sistem, belirtilere göre hangi hastalıkların söz konusu olabileceğini değerlendiriyor ve çeşitli tıbbi öneriler sunuyor.

Tabii ki sistemin yüzde 100 güvenilir olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta zaman zaman abartılı teşhislerde bulunduğu belirtiliyor. Sonuçta söz konusu insan sağlığı ve doğrudan insan hayatı. Bu nedenle yapay zekâ tarafından sunulan bilgilerin kesin teşhis yerine bir fikir olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Türkiye'deki Doktorlar Yapay Zekâ Kullanıyor mu?

Türkiye’deki doktorların yapay zekâ kullanımına dair net bir istatistik yok. Ayrıca ülkemizde OpenEvidence benzeri yerli bir platform da mevcut değil. Ancak isteyen kullanıcılar OpenEvidence’a erişim sağlayabiliyor. Tabii sistem genel olarak ABD merkezli kuruluşların hazırladığı tıbbi rehberlere dayanıyor. Bu nedenle Türkiye’deki doktorlar için her zaman uygun olmayabilir çünkü ülkemizde Sağlık Bakanlığı rehberleri esas alınıyor.

Öte yandan artık yalnızca doktorlar değil, sıradan kullanıcılar bile ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekâ sohbet botlarına belirtilerini yazarak fikir almak amacıyla kullanıyor. Hal böyleyken bu araçları doktorlar neden kullanmasın ki? Dolayısıyla Türkiye’ye dair resmi veriler olmasa da bu, doktorların yapay zekâdan faydalanmadığı anlamına gelmiyor.

Editörün Yorumu

Bence yapay zekânın sağlık alanında yardımcı araç olarak kullanılmasının önüne geçmek artık pek mümkün değil. Çünkü doktorlar da bilgiye hızlı ulaşmak, yoğun iş yükünü azaltmak ve farklı ihtimalleri değerlendirmek istiyor. Ancak burada asıl önemli nokta yapay zekânın karar verici değil yardımcı konumda kalması. İnsan sağlığı söz konusu olduğunda küçük bir hata bile ciddi sonuçlar doğurabilir.

Daha önce ben de bir hastalık nedeniylebir ameliyat ve birkaç küçük operasyon geçirmiştim. Kanser gibi ciddi bir durum olmasa da o süreçte yapay zekâ araçlarından sık sık destek aldığımı hatırlıyorum. Özellikle belirtiler, iyileşme süreci ve operasyon sonrası yaşanan durumlar hakkında hızlı şekilde fikir almak için sohbet botlarını kullanıyordum. Bu nedenle benzer araçların doktorlar tarafından da kullanılmasının çok şaşırtıcı olmadığını düşünüyorum.