vivo'nun iQOO 12 Serisi Lansmanı Yaklaşıyor: Kamera Detayları Ortaya Çıktı!

vivo'nun alt markası iQOO, akıllı telefon sektöründe oyunun kurallarını değiştirecek olan ve merakla beklenen iQOO 12 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir açıklama, yakında piyasaya sürülecek iQOO 12 serisi telefonların heyecan verici bir özelliğine ışık tutuyor.

iQOO 12 Serisinde Hangi Kameralar Yer Alacak?

Bu yılın başlarında sızıntılar iQOO 12'de 64 MP telefoto kameranın varlığına işaret ediyordu ve bugün Digital Chat Station bu bilgiyi doğruladı. vivo'nun iQOO 12 serisi, olağanüstü görüntülü görüşmeler ve selfie çekimler için 3x telefoto lens ve OIS destekli OmniVision 64B sensöre sahip olacak.

Rapor, cihazın OIS destekli 50MP çözünürlüklü OmniVision OV50H sensör ile donatılacağını da ortaya koyuyor. Ultra geniş açılı fotoğrafçılık noktasında ise iQOO 12, 50MP Samsung ISOCELL JN1 sensörüne güvenecek.

Mobil oyuncuları hedefleyen bir marka olarak başlayan marka, kamera ve diğer alanlarda da rekabetçi bir rakibe dönüştü.

Diğer raporlar, iQOO 12 serisinin 2K çözünürlüğe ve etkileyici 144 Hz yenileme hızına sahip bir Samsung E7 AMOLED panele sahip olacağını gösteriyor. Bu ekran, sağlam bir metal yapı ve son derece hızlı 200W hızlı şarj özellikleriyle iQOO 12 serisinin sektörde adından söz ettirmesini sağlayacak. Serideki telefonlar gücünü ise Snapdragon 8 Gen 3'den alacak.

Peki sizin vivo'nun iQOO 12 serisi modellerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.