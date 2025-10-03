Renk Değiştiren Telefonun Ekran Özellikleri Belli Oldu

iQOO'nun yeni amiral gemisi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda işlemcisi açıklanan iQOO 15'in bu kez ekran özellikleri belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre yeni Android telefon güçlü donanımın yanı sıra 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Telefonun renk değitşiren bir sürümü de yer alacak. Bu sürümde telefonun arka yüzeyi, gri ve pembe tonları arasında geçiş yapabilecek. Bu özel teknolojide malzemenin içerisinde özel pigmenler yer alıyor. Işığın açısı değiştikçe bu pigmenler farklı şekillerde yansıma yaparak telefonun renk değiştirmesini sağlıyor.

iQOO 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2.600 nit maksimum parlaklık sunacak. 2024 yılının ekim ayında tanıtılan iQOO 13'te 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefonda yeni nesil ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Ekran altına entegre edilecek bu sensör, hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Telefonda ayrıca IP68 ve IP69 sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

iQOO'nun yeni Android telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu yonga setinde Qualcomm'un 3. nesil özel Oryon CPU mevcut.

iQOO 15 Ne Zaman Çıkacak?

iQOO 15'in 15 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.