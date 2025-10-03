Şok Ucuz PlayStation 5 ve Samsung Galaxy Z Fold 7 Satacak

Şok marketlerde bu hafta sonu PlayStation 5 Slim, Samsung Galaxy Z Fold 7, Redmi Pad 2, Samsung Galaxy Tab A9, Acer Aspire Lite, Redmi 12 Pro, Samsung 55DU8100 55 inç 4K uydu alıcılı LED akıllı televizyon ve Altus AL43 43 inç Full HD uydu alıcılı LED akıllı televizyon satılacak.

Şok'ta Satılacak PlayStation 5 ve Galaxy Z Fold 7'nin Fiyatı

Şok'ta 4 Ekim 2025 tarihinden itibaren PlayStation 5 Slim'in 1 TB depolama alanına sahip sürümü 24 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılacak. Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyun konsolunun Türkiye geneli stok miktarı 100 adet ile sınırlı olacak.

Şok marketlerde ayrıca Samsung Galaxy Z Fold 7'nin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 94 bin 499 TL'ye satılacak. En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Fold 7'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 4.400 mAh batarya kapasitesi, 25W hızlı şarj teknolojisi ve 8,0 inç ekran büyüklüğü mevcut.

Redmi Pad 2'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılacak. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablette sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 Ultra, 9.000 mAh batarya kapasitesi, 18W hızlı şarj teknolojisi, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı bulunuyor.

Samsung Gaalxy Tab A9'un 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 3 bin 899 TL fiyata satılıyor. 8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablette sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemcisi, 5.100 mAh batarya kapasitesi, 15W hızlı şarj teknolojisi, LCD ekran ve 800 x 1340 piksel çözünürlük yer alıyor.

Bu hata sonu satışa sunulacak teknolokjik ürünler arasında 28 bin 749 TL fiyata sahip Samsung 55DU8100 55 inç 4K uydu alıcılı LED akıllı televizyon, 11 bin 599 TL fiyatlı Altus AL43 43 inç Full HD uydu alıcılı LED akıllı televizyon, 8 bin 599 TL fiyata sahip Acer Aspire Lite dizüstü bilgisayar ve 14 bin 399 TL fiyatlı Realme 12 Pro mevcut.

