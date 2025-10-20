Renk Değiştiren Telefonun Fiyatı Sızdırıldı! Bütçe Dostu Olacak

iQOO'nun yeni amiral gemisi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda işlemcisi açıklanan iQOO 15'in bu kez fiyatı sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefoın bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefon ayrıca çok güçlü donanım ve yüksek yenileme hızı sunacak.

iQOO 15'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sızdırılan görsele göre iQOO 15'in 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 4.699 yuan (27.686 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 4.799 yuan (28.275 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 5.099 yuan (30.043 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümünün 5.599 yuan (32.989 TL) fiyat ile satılacağı iddia edildi. Fiyata dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim. Bu sızıntı ayrıca telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağını gösteriyor.

iQOO 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre iQOO 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. iQOO 13'te sekiz çekirdekli 3 nm Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2.600 nit maksimum parlaklık sunacak. 2024 yılının ekim ayında tanıtılan iQOO 13'te 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

iQOO'nun bütçe dostu Android telefonunda IP68 ve IP69 sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Ekran altı pramak izi sensörüyle gelecek telefon ayrıca 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, uzun süreli kullanım imkânı tanıyacak.

Telefonun renk değitşiren bir sürümü de yer alacak. Bu sürümde telefonun arka yüzeyi, gri ve pembe tonları arasında geçiş yapabilecek. Bu özel teknolojide malzemenin içerisinde özel pigmenler yer alıyor. Işığın açısı değiştikçe bu pigmenler farklı şekillerde yansıma yaparak telefonun renk değiştirmesini sağlıyor.

iQOO 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15'in 20 Ekim 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. Serinin bir önceki modeli iQOO 13, 30 Ekim 2024 tarihinde tanıtılmıştı.