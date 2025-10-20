Ekran Altı Kameralı Telefonun Özel Sürümü Yolda! Tasarımı Belli Oldu

Nubia'nın ekran altı kameralı yeni telefonu Z80 Ultra merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun Luo Tianyi Limited Edition isimli özel sürümü duyuruldu. Bu duyuru ile birlikte iki farklı görüntü de paylaşıldı. Görsellere göre özel sürüm etkileyici bir görünüme sahip olacak.

Nubia Z80 Ultra'nın Özel Sürümü Nasıl Görünecek?

Nubia, Z80 Ultra'nın Luo Tianyi Limited Edition isimli özel sürümünü duyurdu. Luo Tuanyi'nin Çin'de çok popüler sanal şarkıcı olduğunu belirtelim. Kırmızı renge sahip olan bu özel süürmün arka yüzeyinde anime tarzı bir karakter olan Luo bulunuyor. Arka yüzeyde ayrıca dikdörtgen şeklinde büyük boyutlu kamera modülü bulunacak.

Modülün üzerinde kameralar, Nubia logosu ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyin alt kısmında "Luo Tuanyi" yazısını da göreceğiz. Telefonun sağ kısmında güç ve ses butonları bulunacak. Sol tarafta ise bir buton konumlanacak. Bu butonun ne işe yarayacağı henüz belli değil. Tanıtımla birlikte telefona dair tüm detaylar belli olacak.

Nubia Z80 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve 16 GB RAM bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu yonga setinde 1.2 GHz hızında çalışan yeni nesil Adreno GPU mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 35 mm lensli 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonun diğer kameralarına dair dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Z70 Ultra'da 50 MP ana kamera, 64 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Nubia'nın yeni telefonu Z80 Ultra, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Z80 Ultra tıpkı Nubia Z70 Ultra gibi ekran altı ön kamera ile gelecek. 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Böylece telefon hem uzun pil ömrü sunacak hem de kısa sürede şarj olabilecek.

Nubia Z80 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Nubia Z80 Ultra, 22 Ekim tarihinde tanıtılacak. Bununla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Serinin bir önceki modeli Nubia Z70 Ultra, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı.