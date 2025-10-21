144Hz Ekranlı Ucuz Amiral Gemisi Satış Rekoru Kırdı

iQOO'nun kısa süre önce tanıttığı bütçe dostu amiral gemisi telefonu büyük bir başarının altına imza attı. iQOO 15 olarak isimlendirilen telefon satış rekoru kırdı. Sahip olduğu çok güçlü işlemci sayesinde yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilen telefonda yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok dikkat çekici özellik de bulunuyor.

iQOO 15 Kaç Adet Satıldı?

iQOO 15, Çin'de yalnızca 30 dakika içerisinde iQOO 13'ün tüm gün boyunca ulaştığı satış adedini geride bıraktı. 20 Ekim 2025 tarihinde tanıtılan yeni amiral gemisinin marka için tüm zamanların rekorunu kırdığı da belirtildi. Telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 4.199 yuan (24.771 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Telefonun 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 4.499 yuan (26.544 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 4.699 yuan (27.724 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 4999 yuan (29.494 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 5499 yuan (32.438 TL) fiyat belirlendi.

iQOO 15 Özellikleri

Ekran büyüklüğü: 6,85 inç

6,85 inç Ekran teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

1440 x 3168 piksel Yenileme hızı: 144Hz

144Hz Maksimum parlaklık: 6000 nit

6000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB LPDDR5X

12 GB, 16 GB LPDDR5X Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1

256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1 İşletim sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6.0

Android 16 tabanlı OriginOS 6.0 Ön kamera: 32 megapiksel (f/2.2)

32 megapiksel (f/2.2) Arka kamera: 50 megapiksel (f/1.88) ana kamera, 50 megapiksel (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel (f/2.65) periskop telefoto kamera

50 megapiksel (f/1.88) ana kamera, 50 megapiksel (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel (f/2.65) periskop telefoto kamera Batarya kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı şarj desteği: 100W kablolu, 40W kablosuz

100W kablolu, 40W kablosuz Bağlantı/Diğer: Çift SIM, Type-C, Bluetooth 6.0

Çift SIM, Type-C, Bluetooth 6.0 Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikası

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. iQOO 13'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera yer alıyor.

Ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. iQOO 15 ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor.