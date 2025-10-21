Xiaomi'den 9000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Redmi Turbo 5'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi Turbo 5'in çıkış tarihi sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisi telefonu önümüzdeki ay tanıtılacak. Telefon, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Redmi Turbo 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi Turbo 5'in kasım ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden alan Redmi Turbo 4, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda en az 9.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, telefonun tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisi destekleyecek. Bu teknoloji ise şarj işleminin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak.

Xiaomi'nin uygun fiyatlı Android telefonu Redmi Turbo 5 gücünü Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Redmi Turbo 4'te bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8400 Ultra işlemcisi bulunuyor.

OLED ekrana sahip telefon, ltrasonik ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Redmi Turbo 5'te ayrıca IP68/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Redmi Turbo 4'te IP68 sertifikasının yer aldığını belirtelim.

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 için 1.999 yuan (11.790 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2.100 yuan (12.385 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.